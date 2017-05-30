Власть за мэра не подпишется

Евгений Ройзман будет сам проходить муниципальный фильтр для участия в губернаторских выборах

Евгений Ройзман Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Власти не будут помогать мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману со сбором подписей на губернаторских выборах в Свердловской области. Федеральный центр и руководство региона опасаются, что участие политика в кампании приведет ко второму туру, рассказали источники РБК

Боязнь второго тура

Мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, заявившему о намерении баллотироваться на пост губернатора Свердловской области от «Яблока», власти не будут помогать со сбором подписей муниципальных депутатов для регистрации на выборах, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю, и собеседник, близкий к руководству региона.

«Если регистрировать Ройзмана, то он выйдет во второй тур [с губернатором Евгением Куйвашевым]. А исход второго тура непредсказуем», — говорит собеседник, близкий к Кремлю. Выйдя во второй тур, оппозиционер с большой долей вероятности выиграет, поэтому его участие в кампании невыгодно ни региональным властям, ни администрации президента, добавляет другой, близкий к Кремлю собеседник РБК.

Федеральный центр заинтересован в том, чтобы губернаторские кампании, которые состоятся в Единый день голосования в сентябре, прошли в один тур, в случае с Ройзманом сошлись региональные и федеральные интересы, продолжает источник, близкий к Кремлю.

Внутриполитический блок администрации президента негативно относится к участию Ройзмана в выборах, утверждает другой собеседник, близкий к Кремлю, и собеседник, близкий к руководству региона.

28 апреля «Коммерсантъ»​ сообщил, что оппозиционер встретился с полпредом президента в Уральском федеральном округе Игорем Холманских. На встрече чиновник, по данным издания, предложил Ройзману отказаться от участия в выборах.

Источник, близкий к руководству Свердловской области, сказал РБК, что Холманских передал политику позицию федерального центра о негативном отношении к его участию в кампании. Сам Ройзман на просьбу РБК о комментарии ответил лишь, «что это было давно».

Муниципальный фильтр

На закрытой встрече с политологами и политтехнологами в четверг, 25 мая, замначальника кремлевского управления внутренней политики Александр Харичев назвал регионы, где губернаторские выборы могут пройти по конкурентному сценарию, ранее рассказывали источники РБК: это Бурятия, Марий Эл, Кировская область и Севастополь. Свердловскую область чиновник не называл.

Для того чтобы зарегистрироваться для участия в губернаторских выборах, Ройзман должен преодолеть «муниципальный фильтр» — собрать подписи муниципальных депутатов. Муниципальный фильтр в Свердловской области достигает 7,9% от общего числа депутатов. Кандидату в губернаторы нужно собрать от 126 до 132 подписей. Всего в регионе 1631 муниципальный депутат, большинство из которых составляют единороссы. У «Яблока», от которого выдвинулся Ройзман, всего семь муниципальных депутатов, у КПРФ — 71, у «Справедливой России» — 88, у ЛДПР — 45, у Партии пенсионеров — 50.

Самостоятельно Ройзман муниципальный фильтр не преодолеет, отмечает близкий к руководству региона собеседник РБК. Единороссы окажут поддержку другому кандидату — политологу и депутату гордумы от «Гражданской платформы» Константину Киселеву, уточняет он. В 2013 году на выборах в гордуму Киселев шел в одном списке с Ройзманом — оппозиционер возглавлял список «Гражданской платформы».

Преодолеть муниципальный фильтр независимо от власти можно только в компактных регионах с небольшим числом муниципалитетов, Свердловская область к таковым не относится, констатирует источник, близкий к Кремлю. Собрать нужное число подписей Ройзман сможет только при наличии политической воли, но такой сценарий крайне маловероятен, резюмирует он.

На выборах мэра Москвы в 2013 году муниципальные депутаты-единороссы вынуждены были отдать подписи в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это было решение федерального центра — допустить политика к мэрским выборам, ранее рассказывали источники РБК.

Нежелательный вариант

Сам Ройзман заявил РБК, что у него нет сомнений в собственных возможностях собрать необходимое для преодоления фильтра количество подписей. «Многие (депутаты) в области не поддерживают «Единую Россию» и Куйвашева», — заявил он РБК. Однако зарегистрируют его или нет — это «вопрос 50 на 50», уверен мэр Екатеринбурга. «Ведь все знают, что если зарегистрируют, то я выиграю», — пояснил он.

«Единая Россия» не будет помогать Ройзману со сбором подписей, без ее поддержки он не соберет необходимое количество, а элитных групп, которые бы могли повлиять на позицию единороссов, за оппозиционером нет, рассуждает политолог Глеб Кузнецов. «В присутствие Ройзмана в избирательном бюллетене я не верю», — констатирует эксперт.

Евгений Ройзман может собрать необходимое для участия в выборах число подписей, в свою очередь, уверен политтехнолог Дмитрий Гусев, например за счет ряда региональных политиков и бизнесменов, которые «владеют своими «пакетами» депутатов» в муниципалитетах. «Если они находятся в оппозиции губернатору, то могут мобилизовать своих людей», — рассуждает эксперт.

Оппозиционер может составить конкуренцию Куйвашеву и выйти во второй тур, а для Кремля такой вариант нежелателен, прокомментировал РБК политолог Николай Миронов. Перед президентскими выборами федеральному центру важно, чтобы выборы в регионах прошли спокойно и без поражений кандидатов от власти, указал эксперт. «Но есть проблема — если Ройзмана не зарегистрируют, все может перейти в уличную плоскость, поскольку политик способен мобилизовать людей. Думаю, при уличном сценарии Кремль постарается, чтобы скандал не вышел на федеральный уровень», — рассуждает Миронов.

Очевидно, что регистрация Ройзмана была бы чревата вторым туром, говорит политолог Виталий Иванов. Участие какого-то относительно сильного конкурента Куйвашева могло бы добавить кампании легитимности, но в данном случае риск второго тура слишком велик, а репутация Ройзмана для федеральной власти сомнительна, уверен эксперт. «В частности, он был судим (в 1981 году Ройзмана приговорили к трем годам условно за кражу, мошенничество и незаконное ношение холодного оружия; позже условный срок был заменен реальным, в 1984 году судимость была снята. — РБК). Такие «потенциальные губернаторы» неприемлемы [для Кремля]», — считает Иванов.