Пост встал на пути войны

Что было на фронтах в Сирии и Ираке перед Рамаданом

Курдский солдат недалеко от Мосула Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Иракской армии не удалось, как планировалось, взять к началу Рамадана Мосул. В Сирии, напротив, правительственные войска и курды успешно наступают на позиции ИГ. Теперь на фронтах ожидается затишье

Не успели с Мосулом

Вечером в пятницу, 26 мая, начался священный для мусульман месяц Рамадан, до начала которого иракской армии так и не удалось завершить освобождение Мосула от сил ИГ (террористическая организация, запрещена в России). В конце апреля начальник генштаба иракской армии генерал-лейтенант Усман аль-Ганими обещал до конца мая окончательно выбить из Мосула боевиков, которые тогда контролировали около 35% территории западной части города. Аль-Ганими заявил, что иракской армии и ее союзникам для этого понадобится «максимум три недели». Такое же обещание генерал дал в интервью телеканалу CNN 14 мая.

О том, что битва за Мосул, «одно из самых сложных городских сражений со времен Второй мировой войны», переходит в завершающую стадию, говорил 15 мая и Бретт Макгурк​, специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ. Замедление хода операции по освобождению города может быть связано с тем, что в подконтрольных ИГ западных кварталах боевики держат в заложниках около 200 тыс. мирных жителей и используют их в качестве живого щита, указывает агентство AP.

Операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года, спустя почти два года после его захвата ИГ летом 2014 года. К 23 января 2017 года иракской армии совместно с союзническими силами при поддержке международной коалиции во главе с США удалось выбить террористов из восточной части Мосула на левом берегу Евфрата. Почти через месяц, 19 февраля, операция возобновилась: иракский премьер-министр Хайдар аль-Абади объявил следующий этап — зачистку западных кварталов города от экстремистов.​

Битва за Мосул: как Ирак освобождают от джихадистов Видео: Телеканал РБК

Кроме иракской армии в наземной операции участвуют курдские военизированные формирования пешмерга, а также шиитское народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби». С воздуха им оказывает поддержку авиация международной коалиции, которая наносит удары по позициям боевиков ИГ в Сирии и Ираке с лета 2014 года.

В Рамадан обычно наступает период затишья в боевых действиях, говорит арабист, старший преподаватель ВШЭ Леонид Исаев. С другой стороны, достаточно успешный визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, в ходе которого обсуждалась совместная борьба с терроризмом, должен придать импульс американской международной коалиции, отмечает эксперт. В Мосуле, по его оценке, дальнейшее продвижение будет идти сложно, поскольку это город-миллионник — потребуется кропотливая работа по зачистке кварталов исторического центра, пояснил Исаев.

Вид на западный Мосул Фото: Marko Djurica / Reuters

Признание вины В четверг, 25 мая, Пентагон признал, что при ударе американской авиации по жилому зданию в районе Джидидех в Мосуле в конце марта погибли мирные жители. Точную дату атаки военные США установить не смогли. Предположительно, она могла произойти с 17 по 23 марта, указывают они. По словам генерала ВВС США Мэттью Айлера, который курировал расследование, в результате атаки погибли 105 человек, еще 36 числятся пропавшими без вести. Пентагон отмечает, что удар был нанесен по зданию, где укрывались два снайпера ИГ. О том, что на нижних этажах находились мирные жители, коалиция не знала. Расследование было инициировано после того, как мэр Мосула Абдулсаттар Алхабу сообщил о гибели 200 мирных жителей.

Он также отмечает, что, несмотря на всю антииранскую риторику американской администрации, наступление на Мосул — это пример успешного взаимодействия проиранских сил, представленных шиитским народным ополчением, с американской коалицией в борьбе с ИГ, и «никто от этого взаимодействия не отказывается».

Два сирийских фронта

Боевые действия в Сирии идут в основном на юго-востоке провинции Хомс и в провинции Ракка на севере страны. На первом фронте, в провинции Хомс, в последние несколько дней сирийская армия ведет активное наступление на позиции ИГ. В пятницу правительственным войскам при поддержке союзных сил впервые с 2014 года удалось вернуть контроль над ключевым шоссе Дамаск — Пальмира, а также освободить обширную территорию площадью в тысячи квадратных метров по обе стороны автомагистрали, сообщило ливанское агентство Al Masdar News.

Город Хомс полностью перешел под контроль правительственных войск в субботу, 20 мая, после того как последняя группа боевиков умеренной сирийской оппозиции вместе со своими семьями покинула квартал аль-Ваэр на севере города. Аль-Ваэр был последним оплотом боевиков умеренной оппозиции в Хомсе, третьем по значимости сирийском городе после Дамаска и Алеппо. Вывод боевиков проходил в 11 этапов после подписания соглашения 14 марта о локальном перемирии между сирийской армией и вооруженными формированиями. Всего за прошедшее время город покинули 17 тыс. человек, среди которых 3,5 тыс. — с оружием. Часть боевиков была вывезена в подконтрольную сирийской оппозиции провинцию Идлиб, другая — в город Джараблус на сирийско-турецкой границе на севере страны. Джараблус находится на территории, подконтрольной турецким военным и формированиям умеренной сирийской оппозиции, которые участвовали в операции турецкой армии «Щит Евфрата» на севере страны. Незначительные территории на север от Хомса (три небольших населенных пункта: ар-Растан, Тальбиса и аль-Хуля) остаются до сих пор под контролем боевиков.

Боевик покидает город ​Хомс Фото: SANA / AP

На прошедшей неделе отряды, входящие в Сирийские демократические силы (СДС), продолжили наступление на Ракку, провозглашенную в 2014 году столицей ИГ. СДС состоят преимущественно из курдских отрядов ополчения YPG и YPJ, а также бойцов из местных арабских племен. Им удалось вплотную подойти к Ракке: отряды находятся в 3 км от нее. ​В четверг, 25 мая, курды призвали боевиков ИГ сложить оружие, пообещав сохранить им жизнь, передает агентство Reuters. В начале мая представители СДС заявили, что решающая битва за Ракку намечена на начало лета.

В ходе наступления 26 мая бойцам СДС удалось установить контроль над плотиной аль-Баас на реке Евфрат, которая находится в 26 км к юго-западу от города. Также под их контроль перешли город Эс-Саура (в 40 км к юго-востоку от Ракки) и расположенная рядом с ним Евфратская ГЭС с крупнейшей в Сирии плотиной.

Установлению относительного спокойствия в других районах способствовало подписание ​4 мая меморандума о создании зон деэскалации. Это снизило напряженность и привело к уменьшению столкновений между сирийской армией и вооруженной оппозицией во многих сирийских провинциях, в частности в провинции Идлиб и в пригороде Дамаска, говорит Исаев. Меморандум подписали представители России, Ирана и Турции на переговорах в Астане.

«Как минимум на первоначальных этапах он [меморандум] определенную роль играть будет», — говорит эксперт. По мнению Исаева, эскалацию конфликта и возобновление боевых действий можно ожидать, если комиссия, сформированная для разработки технических аспектов создания зон деэскалации, не сможет выработать конкретный механизм, который будет способен гарантировать соблюдение режима прекращения огня.

Все противоборствующие стороны конфликта в Сирии заняли выжидательную позицию, понимая, что сейчас лучше эти договоренности не саботировать, чтобы не нанести удар по репутации гарантам, считает Исаев. По его словам, «те внутрисирийские игроки, заинтересованные в дальнейшей эскалации конфликта, делают сейчас ставку на то, что этот меморандум нельзя будет реализовать на практике».