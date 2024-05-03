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Военная операция на Украине ,  
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На Украине назвали категории чиновников, подлежащих мобилизации

Минобороны Украины назвало категории чиновников, подлежащих мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине
Чиновников на Украине разделили на три категории — А, Б и В, относящиеся к последним двум могут быть мобилизованы. Категория А, то есть с бронью, включает глав органов местного самоуправления, судей, полицейских
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Согласно новому закону о мобилизации на Украине, призыву на военную службу на общих основаниях будут подлежать государственные служащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Минобороны страны Дмитрий Лазуткин, передает УНИАН.

Бронь от мобилизации получат чиновники категории А. К ней относятся руководители госорганов и органов местного самоуправления, в том числе председатели поселковых и городских советов. Отсрочку также получат судьи, сотрудники Нацполиции и Нацгвардии и специалисты по кибербезопасности.

Что касается категорий Б (руководители госорганов и госслужб, юрисдикция которых распространяется на одну или несколько областей или районов) и В (остальные чиновники), то отсрочку от службы смогут получить только 50% представителей этой группы. «То есть люди, которые возглавляют определенные департаменты, определенные подразделения, уже могут быть мобилизованными», — уточнил представитель Минобороны.

Лазуткин отметил, что в соответствии с «запросами на честность и справедливость» на воинский учет поставят пенсионеров из силовых структур — Минобороны и полиции.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Она была объявлена с момента начала российской военной операции.

Согласно нововведениям, военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; аналог военкомата), за нарушение грозит административная ответственность. Кроме того, мужчины от 18 до 60 лет должны носить при себе военный билет.

От мобилизации освобождены, помимо имеющих бронь, инвалиды, отцы и матери-одиночки, родители детей-инвалидов, студенты и ряд других граждан. Кроме того, нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу (ранее — до 27 лет). Понижение возрастной планки Зеленский объяснял тем, что молодежь разбирается в технологиях, а это необходимо для ведения современного конфликта, поскольку армии требуются, например, операторы дронов и специалисты по киберзащите.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина чиновники мобилизация
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