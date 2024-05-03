Протаранившего ворота посольства России в Дублине частично оправдали
Мужчине, который в 2022 году протаранил ворота российского посольства в Дублине, огласили оправдательный приговор по обвинению в опасном вождении, сообщает RTE.
Заключение по обвинению в причинении ущерба в размере €13250 вынесут позднее. Дело рассмотрят повторно 16 мая, до этого мужчина будет находится на свободе под залогом, уточняет издание.
Грузовик въехал в ворота российского посольства в столице Ирландии 7 марта 2022 года. Водитель вышел из машины и начал раздавать фотографии, которые, по его словам, иллюстрируют происходящее на Украине.
После начала военной операции посольство неоднократно подвергалось нападениям. В ООН призвали соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, которая предусматривает обеспечение безопасности диппредставительств.
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