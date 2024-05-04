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Эксклюзив

Потеряет ли «Зенит» лидерство в РПЛ. Главные интриги 27-го тура

Сохранит ли «Зенит» лидерство в РПЛ и кто может его догнать: интриги 27-го тура
«Зенит» потерпел два поражения подряд и потерял единоличное лидерство, разделив первую строчку с «Краснодаром» и опережая «Динамо» всего на три очка. Интриги 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

«Краснодар» — «Ахмат»

Дата и время: 4 мая, 19:30

Место: «Краснодар»

«Краснодар» в прошлом туре сыграл вничью с «Крыльями Советов» и не смог вырваться на первое место. Краснодарский клуб сравнялся по очкам с лидирующим «Зенитом» (50), но остался вторым по дополнительным показателям.

Команда Мурада Мусаева идет на трехматчевой серии без поражений: она победила «Факел» (2:0) и «Балтику» (3:2), а также сыграла вничью с «Крыльями» (0:0). Матч против «Ахмата» пропустит защитник «Краснодара» Сергей Волков, который был удален в прошлом туре.

«Ахмат» в прошлом туре разгромил «Пари НН» со счетом 5:1. Дублем в той встрече отметился Мохамед Конате. Эта победа стала для грозненского клуба третьей подряд. Клуб поднялся на десятую строчку с 29 очками.

В матче первого круга команды встречались в Грозном. Игра завершилась с ничейным счетом 1:1. В последний раз «Краснодару» удавалось победить «Ахмат» на домашнем стадионе в июле 2020 года, тогда он разгромил грозненцев со счетом 4:0.

«Динамо» — «Сочи»

Дата и время: 5 мая, 16:30

Место: «ВТБ Арена»

Московское «Динамо» в прошлом туре победило «Зенит». Единственный гол на 77-й минуте забил Константин Тюкавин, который отличился в пятом матче подряд.

Команда Марцела Лички имеет трехматчевую победную серию: она выиграла у «Пари НН» (4:1), «Оренбурга» (2:1) и «Зенита» (1:0). Однако в полуфинале Кубка России «Динамо» уступило «Спартаку» (0:2) и завершило выступление на турнире. Форвард «Динамо» Федор Смолов в прошлом туре получил предупреждение, поэтому пропустит встречу в связи с перебором желтых карточек.

Динамо» с 47 очками занимает третье место в таблице, уступая на три очка лидирующему «Зениту» (50). Защитник «бело‑голубых» Диего Лаксальт считает, что в случае победы над «Сочи» у динамовцев остаются шансы на чемпионство.

«Сочи» в весенней части чемпионата потерпел лишь одно поражение от «Ахмата» (0:1), в остальных матчах второго круга черноморская команда шесть раз сыграла вничью и один раз победила «Спартак» (1:0). Из-за провальной первой части чемпионата она с 20 очками занимает последнее 16-е место в таблице.

В первом круге «Сочи» и «Динамо» не смогли определить победителя, и встреча завершилась с ничейным счетом 3:3.

«Пари НН» — «Спартак»

Дата и время: 5 мая, 19:00

Место: «Нижний Новгород»

«Спартак» в прошлом туре победил «Локомотив» со счетом 3:2. Так москвичи продлили беспроигрышную серию после отставки Гильермо Абаскаля до четырех матчей — ранее они сыграли две безголевые ничьи с «Зенитом» (в Кубке России) и ЦСКА, а также разгромили «Ростов» со счетом 5:1.

1 мая «Спартак» обыграл «Динамо» (2:0) в московском дерби и вышел в финал «пути регионов» Кубка России. Так клуб, который поборется за выход в Суперфинал турнира с калининградской «Балтикой», может спасти сезон за счет победы в Кубке.

Совет директоров «Пари Нижний Новгород» 29 апреля отправил главного тренера команды Сергея Юрана в отставку после шестого подряд поражения. Нижегородский клуб в 26-м туре РПЛ уступил «Ахмату» со счетом 1:5. Исполняющим обязанности главного тренера «Пари НН» назначен Антон Хазов.

В осенней части чемпионата команды встречались на «Открытие Арене», где хозяева победили со счетом 2:0. «Спартак» располагается на четвертой строчке, набрав 42 очка, «Пари НН» с 28 очками идет на 11-м месте, он находится в двух очках от зоны стыковых матчей.

«Факел» — «Зенит»

Дата и время: 6 мая, 18:00

Место: Стадион «Центральный профсоюзов»

«Зенит» в прошлом туре уступил «Динамо» со счетом 0:1. Это поражение стало для петербургского клуба вторым подряд, ранее он проиграл «Рубину» (0:2). Однако «Зенит» продолжает лидировать с 50 очками. В последний раз футболисты петербургской команды проигрывали два матча подряд в начале нынешнего сезона: в 9-м и 10-м турах РПЛ они уступили «Локомотиву» (1:2) и «Оренбургу» (1:3).

В полуфинале Кубка России петербуржцы сыграли вничью с ЦСКА, сейчас у них трехматчевая безвыигрышная серия.

«Факел» 26 апреля сообщил об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера по семейным обстоятельствам, его сменил Игорь Черевченко. Под руководством нового тренера воронежский клуб сыграл вничью с «Сочи» (0:0).

«Факел» находится на шестиматчевой безвыигрышной серии: в последних играх воронежская команда набрала лишь два очка, дважды сыграв вничью и четыре раза проиграв.

В первом круге подопечные Сергея Семака выиграли на «Газпром Арене» со счетом 2:0. Стоит отметить, что «Зенит» ни разу не проигрывал «Факелу»: петербургский клуб семь раз выигрывал и дважды играл вничью против воронежской команды.

ЦСКА — «Рубин»

Дата и время: 6 мая, 20:30

Место: «ВЭБ Арена»

ЦСКА в прошлом туре проиграл занимающей предпоследнее место в РПЛ «Балтике» (1:3). В компенсированное ко второму тайму время футболисты ЦСКА отыграли один мяч благодаря голу 18-летнего Кирилла Глебова. Так армейцы продлили безвыигрышную серию в РПЛ до четырех матчей: в последний раз они выигрывали у «Факела» 7 апреля во время 23-го тура.

Казанский «Рубин» в прошлом туре упустил победу над «Уралом», пропустив на 86-й минуте (1:1). Клуб Рашида Рахимова имеет трехматчевую серию без поражений: ранее он сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) и выиграл у «Зенита» (2:0).

В осенней части чемпионата команды встречались в Казани, где не смогли определить победителя, сыграв в ноль. «Рубин» с 37 очками находится на девятом месте, ЦСКА опережает казанскую команду на одно очко и располагается на восьмой строчке.

«Локомотив» — «Ростов»

Дата и время: 6 мая, 20:30

Место: «РЖД Арена»

«Локомотив» в прошлом туре уступил «Спартаку», прервав шестиматчевую серию без поражений в РПЛ: в последний раз команда Михаила Галактионова проигрывала в турнире «Динамо» 3 марта (1:2).

«Ростов» в последнем матче одержал волевую победу над «Оренбургом» (2:1). Эта победа стала третьей в пяти последних матчах РПЛ, также команда один раз сыграла вничью с «Сочи» (2:2) и один раз проиграла «Спартаку» (1:5). Кроме того, 2 мая клуб Валерия Карпина проиграл калининградской «Балтике» в матче второго полуфинального этапа «пути регионов» Кубка России (0:1) и выбыл из турнира.

В первом круге команды встречались в Ростове, тогда хозяева одержали победу с минимальным счетом 1:0. В пяти последних официальных встречах на счету обоих клубов по две победы, два поражения и одна ничья.

«Ростов» с 40 очками поднялся на седьмое место. «Локомотив» опережает ростовчан на одно очко и находится на пятом месте.

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