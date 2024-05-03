NYT рассказала о новой проблеме с доставкой западной помощи на Украину

Часть помощи уже поступила на Украину, но на доставку «абсолютно приоритетного» оружия — ракет, боевых машин, катеров и систем ПВО — могут уйти недели и месяцы, так как их сложно транспортировать

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Доставка на Украину части вооружений, которое ей пообещали США, Великобритания и Германия, может занять месяцы, пишет The New York Times со ссылкой на западных чиновников.

В конце апреля Белый дом сообщил, что Киев уже получает вооружения в рамках первого пакета помощи после одобрения финансирования на $60 млрд. Некоторые виды оружия были переданы украинской стороне еще до того, как о поставках официально объявляли западные страны, отмечает NYT. Например, Британия 23 апреля сообщила о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму $620 млн. По словам представителя британского Минобороны, партию оружия из него украинская сторона получила за несколько недель до этого. Однако на то, чтобы в страну прибыло «абсолютно приоритетное» вооружение — ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow с дальностью полета около 250 км, — понадобится несколько недель, сообщил чиновник. Он не уточнил подробностей из соображений безопасности.

Один из американских чиновников сообщил NYT, что большая часть тяжелого вооружения производства США и боеприпасов к ним прибудут на Украину летом «или даже позже». По словам собеседника, сначала нужно определиться, какую помощь можно передать Киеву, чтобы «не истощить подразделения НАТО», использующие боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры Humvee. Также чиновник сослался на дефицит 155-миллиметровых артиллерийских снарядов по всему миру.

NYT отмечает, что боевые машины, катера, ракетные пусковые установки и системы ПВО сложно транспортировать, «отчасти потому, что из-за их размеров доставлять их нужно морем и тщательно охраняемыми поездами».

Помимо того, пишет газета, перед отправкой части военной техники, например обещанной Германией системы Patriot, необходимо, чтобы украинские военные научились ею пользоваться. На следующей неделе около 70 военнослужащих ВСУ начнут шестинедельное обучение на базе на востоке Германии. Еще несколько дней понадобится на ее транспортировку в Польшу и последующую отправку на территорию Украины. Как ожидается, Киев получит систему не раньше конца июня.

Российская сторона осуждает западные государства за поставки оружия Украине и считает, что военная помощь говорит об их вовлеченности в конфликт.