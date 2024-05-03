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Политика ,  
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Глава мусорного оператора объяснил конфликт с депутатами-«экосексуалами»

Директор оператора по вывозу мусора в Томске Михаил Курилов заявил РБК, что назвал экосексуалами депутатов, которые мешали покупке мусоровозов. Он не согласился с тем, что это оскорбление
Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости
Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости

«Экосексуалами» в городской Думе Томска были названы депутаты от фракции «Яблоко», которые постоянно выступают против по большинству обсуждаемых вопросов, «прикрываясь борьбой за экологию», а сама характеристика является «комплиментом», заявил РБК директор регионального оператора по вывозу мусора «Спецавтохозяйство» (САХ) Михаил Курилов. Так он прокомментировал свой конфликт с местными депутатами из-за ситуации вокруг вывоза отходов.

«В том числе долгое время члены фракции «Яблоко» делали все, чтобы блокировать покупку администрацией города новой коммунальной техники (мусоровозы) для муниципального предприятия УМП «Спецавтохозяйство», — заявил Курилов.

В Томске глава мусорного оператора назвал депутатов «экосексуалами»
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

«Вести-Томск» писали, что фразу про «экосексуалов» Курилов сказал на заседании городской Думы, где задавалось много вопросов. В разговоре с РБК он сказал, что это была встреча председателей территориальных общественных объединений, где в том числе была беседа с помощником депутата от «Яблока». Самих депутатов, по его словам, там не было.

Председатель постоянной комиссии по охране окружающей среды томской Думы Игорь Лютаев в разговоре с РБК называл унизительной характеристику «экосексуал» в адрес депутатов. Курилов сказал РБК, что не видит ничего оскорбительного в этой фразе. Он назвал это неологизмом, который обозначает человека «с обостренным экологическим сознанием». «Для них это комплимент», — считает Курилов.

В октябре прошлого года Курилов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к четырем городским депутатам, критиковавшим его работу, в том числе Евгению Каверзину и Василию Еремину (оба — из «Яблока»). Последние требовали снять его с поста из-за, как они говорили, неэффективного использования бюджетных средств и жалоб на плохой вывоз мусора.

Еремин говорил РБК, что суд первой инстанции депутаты выиграли, а 7 мая будет рассмотрение апелляционной жалобы. «Итогового решения суда еще нет, чтобы говорить о том, кто проиграл или выиграл», — сказал Курилов РБК.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Томск вывоз мусора партия Яблоко Экология
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