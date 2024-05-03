Канадец стал соперником Рублева в финале «Мастерс» после снятия трех соперников

Канадец стал соперником Рублева в финале «Мастерс» после снятия соперника

Феликс Оже-Альяссим дошел до решающего матча турнира серии «Мастерс» в Мадриде после травмы чеха Иржи Легечки. По ходу турнира три соперника канадца снялись из-за повреждений

Феликс Оже-Альяссим (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.

Соперник Оже-Альяссима по полуфиналу, чех Иржи Легечка, отказался от продолжения борьбы из-за травмы при счете 3:3 в первом сете.

В решающем матче Оже-Альяссим сыграет против россиянина Андрея Рублева.

Примечательно, что у Оже-Альяссима по ходу турнира в Мадриде снялись несколько соперников. В третьем круге это сделал чех Якуб Меншик (при счете 6:1, 1:0), в 1/4 финала — вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер (до матча).

Легечка же вышел в полуфинал после снятия россиянина Даниила Медведева в 1/4 финала (6:4 в первом сете).

23-летний Оже-Альяссим занимает 35-е место в мировом рейтинге, на его счету пять титулов ATP.

Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн завершится 5 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.