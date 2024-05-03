В Дании разрешат подросткам с 15 лет делать аборты без согласия родителей

В Дании решили снизить возраст абортов без согласия родителей до 15 лет

В Дании подросткам с 15 лет разрешат делать аборт без согласия родителей или разрешения властей, сообщило министерство внутренних дел и здравоохранения королевства.

Кроме того, срок прерывания беременности будет увеличен с 12 до 18 недель. Глава ведомства Софи Лёде подчеркнула, что такие поправки позволят правам «идти в ногу со временем», а также отметила, что «с медицинской точки зрения, доказательства в пользу нынешнего недельного лимита отсутствуют».

Проект внесут на рассмотрение парламента. Ожидается, что поправки вступят в силу в июне 2025 года. Право на бесплатное прерывание беременности действует в стране с 1973 года. Это первые значимые изменения датского законодательства в этой области за последние 50 лет.

В России проведение аборта разрешено до 12 недель, самостоятельно принять решение об этом могут подростки старше 15 лет. Осенью 2022 года вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву рассмотреть вопрос о целесообразности запрета несовершеннолетним прерывать беременность без согласия родителей.