Жители Ставрополья, сжегшие Библию на камеру, извинились
В Ставропольском крае задержали троих молодых людей, которые сожгли Библию. Они извинились и раскаялись за содеянное, заявил губернатор региона Владимир Владимиров. Он опубликовал видео с их извинениями.
«Попросить прощения важно. Но словами не отменишь сделанного. Жизнь себе и своим семьям парни испортили», — отметил Владимиров. Он добавил, что произошедшее — «урок всем нам», потому что взрослые должны уберегать молодых от беды, в частности, научить «уважать традиции, культуру и веру окружающих людей».
Инцидент произошел накануне, 2 мая. Против задержанных завели дело по ч. 1 ст. 148 УК — публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, и ч. 2 ст. 213 УК — хулиганство, совершенное группой лиц. По первой статье грозит год заключения, по второй — до семи лет лишения свободы.
Статья об оскорблении чувств верующих появилась в Уголовном кодексе в 2013 году. Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы. Такую меру могут избрать за публичные действия, совершенные в целях оскорбления чувств верующих в специально отведенных для религиозных обрядов местах.
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