Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем
Правительство Колумбии официально уведомило посла Израиля о разрыве дипломатических отношений, сообщил МИД страны.
«Вчера послу Израиля в Колумбии была официально вручена вербальная нота о решении правительства разорвать с сегодняшнего дня дипломатические отношения с Израилем», — говорится в публикации. Ведомство согласует процедуру и сроки выезда дипперсонала. Работу консульских служб стран в Тель-Авиве и Боготе страны намерены сохранить.
О решении разорвать двусторонние отношения с Израилем колумбийский президент Густаво Петро заявил на первомайской демонстрации. Поводом для этого стал «геноцид», который Тель-Авив проводит в секторе Газа.
В начале апреля Колумбия решила присоединиться к иску ЮАР к Израилю о возможном геноциде ЦАХАЛ в секторе Газа. Страна в обращении к Международному суду ООН, который расследует дело, призвала обеспечить «безопасность палестинского народа».
Стала известна дата визита Путина в Китай
Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео
В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину
Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться
США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники
В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров
Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США
В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею
Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах