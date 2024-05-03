Боррель отметил, что молодые европейцы не пойдут «умирать за Киев». Он добавил, что в случае, если западные страны перестанут помогать Украине, конфликт быстро прекратится

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Без поставок западного вооружения Украина капитулирует за две недели, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время выступления в Оксфордском университете в Великобритании, которое транслировала пресс-служба.

«Существование Украины зависит от нас. Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки», — отметил Боррель. Он добавил, что если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться.

Глава европейской дипломатии назвал Россию самой главной угрозой существования Европы. «И мы должны ясно понимать и принимать этот риск», — подчеркнул Боррель.

Он спросил, что будут делать европейцы, если российские войска вторгнутся в их страны. «Я думаю, молодые европейцы не пойдут умирать за Киев. Но вы будете готовы вступить в армию, которая нам необходима, чтобы противостоять вторжению?» — спросил он у студентов. Боррель отметил, что время для этого вопроса настало.

В связи с этим он призвал поддерживать Украину, которая отделяет Евросоюз от «российского вторжения».

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что если поставки западного вооружения Украине прекратятся, то страна продержится неделю. Он отметил, что бюджет Украины выглядит сбалансированным, но это результат ежемесячных многомиллиардных вливаний со стороны западных стран. Путин отметил, что, после того как Европа влила столько средств в военно-оборонный комплекс Украины, Киев заставят сражаться «любой ценой».

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что она не изменит хода боевых действий, а цели спецоперации будут достигнуты.