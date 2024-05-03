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Военная операция на Украине ,  
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Боррель назвал срок, за который Украина капитулирует без западного оружия

Боррель: Украина без поставок оружия Западом капитулирует за две недели
Сюжет
Военная операция на Украине
Боррель отметил, что молодые европейцы не пойдут «умирать за Киев». Он добавил, что в случае, если западные страны перестанут помогать Украине, конфликт быстро прекратится
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Без поставок западного вооружения Украина капитулирует за две недели, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время выступления в Оксфордском университете в Великобритании, которое транслировала пресс-служба.

«Существование Украины зависит от нас. Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки», — отметил Боррель. Он добавил, что если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться.

Глава европейской дипломатии назвал Россию самой главной угрозой существования Европы. «И мы должны ясно понимать и принимать этот риск», — подчеркнул Боррель.

Он спросил, что будут делать европейцы, если российские войска вторгнутся в их страны. «Я думаю, молодые европейцы не пойдут умирать за Киев. Но вы будете готовы вступить в армию, которая нам необходима, чтобы противостоять вторжению?» — спросил он у студентов. Боррель отметил, что время для этого вопроса настало.

В связи с этим он призвал поддерживать Украину, которая отделяет Евросоюз от «российского вторжения».

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Политика
Фото:Julia Nikhinson / Reuters

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что если поставки западного вооружения Украине прекратятся, то страна продержится неделю. Он отметил, что бюджет Украины выглядит сбалансированным, но это результат ежемесячных многомиллиардных вливаний со стороны западных стран. Путин отметил, что, после того как Европа влила столько средств в военно-оборонный комплекс Украины, Киев заставят сражаться «любой ценой».

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что она не изменит хода боевых действий, а цели спецоперации будут достигнуты.

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Мир Ландау
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