Боррель назвал срок, за который Украина капитулирует без западного оружия
Без поставок западного вооружения Украина капитулирует за две недели, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время выступления в Оксфордском университете в Великобритании, которое транслировала пресс-служба.
«Существование Украины зависит от нас. Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки», — отметил Боррель. Он добавил, что если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться.
Глава европейской дипломатии назвал Россию самой главной угрозой существования Европы. «И мы должны ясно понимать и принимать этот риск», — подчеркнул Боррель.
Он спросил, что будут делать европейцы, если российские войска вторгнутся в их страны. «Я думаю, молодые европейцы не пойдут умирать за Киев. Но вы будете готовы вступить в армию, которая нам необходима, чтобы противостоять вторжению?» — спросил он у студентов. Боррель отметил, что время для этого вопроса настало.
В связи с этим он призвал поддерживать Украину, которая отделяет Евросоюз от «российского вторжения».
В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что если поставки западного вооружения Украине прекратятся, то страна продержится неделю. Он отметил, что бюджет Украины выглядит сбалансированным, но это результат ежемесячных многомиллиардных вливаний со стороны западных стран. Путин отметил, что, после того как Европа влила столько средств в военно-оборонный комплекс Украины, Киев заставят сражаться «любой ценой».
Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что она не изменит хода боевых действий, а цели спецоперации будут достигнуты.
Стала известна дата визита Путина в Китай
Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео
В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину
Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться
США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники
В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров
Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США
В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею
Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах