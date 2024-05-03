В Минобороны сообщили о поисках пропавших в море у Крыма срочников
Черноморский флот и МЧС России продолжают поиски унесенных в открытое море на лодке военнослужащих, сообщили в пресс-службе Южного военного округа, сообщили РБК в пресс-службе Южного военного округа.
Инцидент произошел 30 апреля около 14:30 мск, уточнили в пресс-службе военного округа.
«Трое военнослужащих одной из воинских частей, дислоцированных в Республике Крым, на резиновой весельной лодке вышли в открытое море. В связи с неблагоприятными погодными условиями военнослужащие не справились с управлением лодкой и ветром были унесены в море», — говорится в сообщении.
Сразу после того, как в округе обнаружили пропажу людей, командование подразделения начало поиски. Для расширения района поиска около 18:30 мск привлекли вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России, а после того, как стемнело — еще три катера Черноморского флота. В настоящее время военнослужащие не найдены, поиски продолжаются.
Ранее о ЧП сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло. По его словам, пропавшие военнослужащие — уроженцы Северной Осетии и Дагестана, солдаты-срочники.
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