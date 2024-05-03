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Наводнения в России ,  
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Мэр Орска рассказал, почему не ушел в отставку во время паводка

Мэр Орска: уходить в отставку на фоне паводков было не по-государственному
Сюжет
Наводнения в России
Часть Орска затопило в начале апреля в результате прорыва дамбы на реке Урал, вода пришла в 7 тыс. домов. На фоне этого некоторые жители требовали отставки мэра. Он сказал, что принял решение «быть с людьми»
Василий Козупица (слева)
Василий Козупица (слева) (Фото: vnkozupitsa / Telegram)

Мэр пострадавшего от паводков Орска Оренбургской области Василий Козупица объяснил, почему не стал уходить в отставку, когда город затопило.

«Я считаю, что в этой ситуации легче уйти, чем не уйти. Но как в такой ситуации уйдешь? Я четко понимаю, что в данном случае должен быть с людьми, должен делать, что необходимо для их благоустройства. Наступит время, конечно, я приму решение, но сейчас это просто невозможно. Меня и не поймут, это будет неправильно, не по-человечески, не по-государственному», — заявил мэр в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).

Он рассказал, что для него был сложным момент, когда у администрации города собрались протестующие. Это произошло 8 апреля: участники акции высказывали недовольство действиями властей в связи с затоплением, в том числе эвакуацией и компенсациями, требовали отставки Козупицы. Он вместе с другими чиновниками вышел тогда к собравшимся. «Я не видел другого пути, как выйти к людям и поговорить с ними, объяснить, что непонятно», — сказал мэр сегодня.

В начале апреля в Орске из-за подъема уровня воды в реке Урал прорвало защитную дамбу, началось затопление некоторых районов города. Пик паводка был пройден 9 апреля, говорил Козупица. Уровень воды в Орске на максимуме достиг 975 см. Было подтоплено около 7 тыс. домов. 25 апреля мэр рассказал, что в городе вода все еще остается в 250 домах.

В середине апреля сторонники оппозиционера Алексея Навального сообщили, что сын Козупицы Николай месяц назад приобрел квартиру в Дубае и переехал туда. Мэр рассказал, что его сын, инженер-геолог по профессии, уехал не в ОАЭ, а в Саудовскую Аравию, вместе с семьей, так как получил приглашение на новую работу. Козупица отметил, что гордится тем, что его дети всего добиваются сами.

В Кургане второй раз за неделю сменили главу города
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Антон Науменко

Паводки коснулись и других регионов России, в частности, Курганской области. В столице региона, где течет Тобол, также были зафиксированы подтопления. При этом там возникла неясная ситуация с мэром города.

24 апреля президент Владимир Путин «потерял» главу Кургана — на совещании по ликвидации последствий паводков мэр не присутствовал. Главе государства объяснили, что глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку в январе 2024 года (это произошло после возбуждения уголовного дела о халатности). Врио стала первый замглавы города Анастасия Аргышева — именно ее не было на совещании с Путиным.

27 апреля стало известно, что Аргышева ушла в отставку, а вместо нее мэрию возглавила заместитель Юлия Гурьянова. Менее чем через неделю, 2 мая, в Кургане назначили нового врио мэра — первого замруководителя муниципалитета Антона Науменко.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
город Орск Оренбургская область паводки отставка
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