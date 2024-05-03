По всей Украине четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

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На Украине около 21:50 в четвертый раз за день была объявлена воздушная тревога по всей стране, следует из данных мониторингового канала.

В предыдущие разы тревогу по всей стране объявляли около 20:35, 18:35 и 15:10.

Днем, около 14:00, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе. Он сообщил, что после ударов погиб один человек и двое пострадали.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.