По всей Украине четвертый раз за день объявили воздушную тревогу
На Украине около 21:50 в четвертый раз за день была объявлена воздушная тревога по всей стране, следует из данных мониторингового канала.
В предыдущие разы тревогу по всей стране объявляли около 20:35, 18:35 и 15:10.
Днем, около 14:00, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе. Он сообщил, что после ударов погиб один человек и двое пострадали.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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