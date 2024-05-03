 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

По всей Украине четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

На Украине около 21:50 в четвертый раз за день была объявлена воздушная тревога по всей стране, следует из данных мониторингового канала.

В предыдущие разы тревогу по всей стране объявляли около 20:35, 18:35 и 15:10.

Днем, около 14:00, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе. Он сообщил, что после ударов погиб один человек и двое пострадали.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

По всей Украине четвертый раз за день объявили воздушную тревогу
По всей Украине четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

Стала известна дата визита Путина в Китай

Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео

В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину

Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться

США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники

В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров

Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США

В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею

Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
Теги
Украина Воздушная тревога Военная операция на Украине
Материалы по теме
Власти Украины сообщили о повреждении складов в Одессе после взрывов
Политика
Промышленный объект получил повреждения в Николаевской области
Политика
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 16:44
По всей Украине четвертый раз за день объявили воздушную тревогу Политика, 22:17
В Минобороны сообщили о поисках пропавших в море у Крыма срочников Общество, 22:10
Боррель назвал срок, за который Украина капитулирует без западного оружия Политика, 21:54
Канадец стал соперником Рублева в финале «Мастерс» после снятия соперника Спорт, 21:54
NYT рассказала о новой проблеме с доставкой западной помощи на Украину Политика, 21:53
В Госдуме назвали срок возможного утверждения премьера Политика, 21:47
В «Урарту» сообщили о травме Глушакова после слухов о домогательствах Спорт, 21:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Клуб НХЛ решил разорвать контракт с россиянином после сезона в «Спартаке» Спорт, 21:38
Глава Дагестана сообщил о присвоении Героя России погибшему прапорщику Политика, 21:33
СК завел дело из-за выселения дочери военного из дома под Ростовом Общество, 21:16
Лучший вратарь ЧМ-2018 проведет первый матч в сезоне Спорт, 21:04
Санкции против России помешали производству Boeing Бизнес, 20:51
Дептранс составил портрет среднестатистического любителя самокатов Общество, 20:49
Цены на какао в Лондоне обвалились на 30% на текущей неделе Инвестиции, 20:43