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Марат Сафин сдаст мандат
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Газета № 089 (2586) (2605) Вчера, 17:48
Вера Холмогорова
Марат Сафин сдаст мандат
Теннисист станет четвертым депутатом, покинувшим Думу седьмого созыва

Марат Сафин

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Бывшая первая ракетка мира, депутат Госдумы от «Единой России» Марат Сафин принял решение сдать свой мандат. Известный теннисист решил сосредоточиться на работе в международных спортивных организациях

Уход Сафина

О решении теннисиста Марата Сафина сложить депутатский мандат рассказал собеседник РБК в аппарате нижней палаты. По его словам, спортсмен направил письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Желание сложить полномочия известный спортсмен объясняет тем, что не может совмещать свою общественную деятельность в международных спортивных организациях с депутатской работой, отметил источник РБК.

Уход Сафина РБК подтвердил первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев. «Он не раз говорил мне, что думает об этом [сложении полномочий]. Работа в седьмом созыве Госдумы, по словам Сафина, отличается [от работы шестого созыва] и требует больше сосредоточенности на ней», — рассказал Шхагошев.​

Позднее сам Сафин подтвердил ТАСС, что отказывается от мандата. «Да, я написал заявление о сдаче мандата», — сказал парламентарий.

Сафин впервые был избран в Госдуму в 2011 году и занял в парламенте пост заместителя председателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. В 2016 году он был переизбран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия». Он числится в региональной группе «Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область», входит во фракцию «Единой России» и является членом комитета по культуре.​

Исход бизнесменов

Сафин стал четвертым депутатом Госдумы этого созыва, принявшим решение сложить полномочия. До этого из нижней палаты ушли два парламентария-бизнесмена, мотивировавших свое решение желанием вернуться к прежней предпринимательской деятельности, а также генеральный конструктор НПО «Сплав» Николай Макаровец, который еще в октябре 2016 года решил вернуться на прежнюю работу.

В ноябре о решении отказаться от мандата объявил единоросс Александр Скоробогатько, один из самых богатых депутатов Госдумы (по оценкам Forbes, его состояние — $2,3 млрд) и партнер бизнесмена Аркадия Ротенберга. В «Единой России» тогда объяснили решение Скоробогатько его «желанием вернуться в бизнес».

Аналогичное решение в феврале принял единоросс Александр Меткин. «Появился бизнес-проект, которым он будет заниматься. Он выбирал между Госдумой и бизнесом и выбрал бизнес», — отметил тогда собеседник во фракции.

По мнению политолога Константина Калачева, четыре человека, ушедших с начала созыва, — «это очень мало». «Не думаю, что возможен какой-то массовый исход, разве что могут уйти еще один-два человека, но это точно будет вопрос каких-то личных обстоятельств, а не политического решения», — сказал он РБК.

Дисциплина седьмого созыва

Введенная Володиным система штрафов «реально работает», прокомментировал​ РБК один из парламентариев. «Если ты пропускаешь пленарное заседание, пусть и за свой счет, то это выходит около 20 тыс. руб., вычтенных из зарплаты. Наверное, это могут себе позволить депутаты, у которых есть бизнес, но для многих это все же ощутимые деньги», — рассказал он.

Ранее в разговоре с РБК еще несколько депутатов заявили, что им не хватает одной региональной недели, а после начала борьбы с прогулами стало действительно сложно проводить выездные встречи. С приходом нового спикера Вячеслава Володина в начале осени 2016 года изменился график работы Госдумы. В предыдущем созыве депутаты работали одну неделю в комитетах, еще одну — в регионах, а две ​оставшиеся оставались для пленарных заседаний. В седьмом созыве Госдумы ввели три пленарные недели и одну региональную, а работу в комитетах депутаты должны совмещать с пленарными заседаниями.

Кроме того, в ноябре в Госдуме была введена система штрафов для депутатов-прогульщиков. За каждое пропущенное без объяснения причин заседание из зарплаты удерживается одна шестая часть (около 60 тыс. руб.). Согласно принятым поправкам, штрафы пойдут в бюджет нижней палаты. За пропуск заседания с объяснением также вычитается около 16 тыс. руб.

По мнению Калачева, Володин и после ухода Сафина вряд ли пойдет на послабления, поскольку за долгое время о депутатской работе сложилось впечатление «как об определенной синекуре». Володин решил изменить это представление, и уход Сафина не сподвигнет спикера нижней палаты на какие-то послабления, полагает эксперт. 

Теги
Госдума, Вячеслав Володин, Марат Сафин
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