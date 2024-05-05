Погибший участник военной операции Васильев получил звание Героя России
Младший лейтенант Михаил Васильев посмертно получил звание Героя России, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
По его словам, несмотря на то, что Васильев родом из Ставропольского края, его судьба тесно связана с Дагестаном: он проходил службу в 177-м отдельном полку морской пехоты Каспийской флотилии и окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, как и другой военнослужащий из Дагестана, Магомедали Магомеджанов, также получивший звание Героя России посмертно.
Полковник Магомеджанов скончался в середине февраля 2024 года в госпитале Севастополя. По информации общественной палаты Дагестана, смерть наступила от полученных в ходе боев ранений.
Меликов отметил, что за участие в тяжелых боях в зоне военной операции на Украине Васильева еще при жизни представили к званию Героя России, но получил он его посмертно. «В день своей гибели Михаил спас 13 сослуживцев», — добавил глава Дагестана.
3 мая Меликов сообщил, что уроженцу Дагестана, прапорщику Фархаду Худайнатову присвоили звание Героя России посмертно. Как уточнил глава региона, он стал 11-м дагестанцем, которому присвоили это звание с начала военной операции на Украине.
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