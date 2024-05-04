Соболенко проиграла первой ракетке мира в финале турнира в Мадриде
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла стать победительницей турнира WTA в Мадриде.
В финальном матче 25-летняя Соболенко уступила польке Иге Свёнтек, первой ракетке мира, со счетом 5:7, 6:4, 6:7 (7:9).
Соболенко занимает второе место в мировом рейтинге, на ее счету 14 титулов WTA в карьере. 22-летняя Свёнтек выиграла 20-й титул и третий в этом году.
В личных встречах у Соболенко и Свёнтек счет стал 7–3 в пользу польки.
Чемпионка турнира в Мадриде получит €963,22 тыс. призовых и 1000 рейтинговых очков, финалистка — €512,26 тыс. и 650 очков.
Турнир в Мадриде относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.
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