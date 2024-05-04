Соболенко проиграла Свёнтек в финале турнира WTA в Мадриде

Соболенко проиграла первой ракетке мира в финале турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка уступила в решающем матче Игу Свёнтек из Польши в трех сетах. Соболенко заработала более €500 тыс. призовых и 650 рейтинговых очков

Арина Соболенко (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла стать победительницей турнира WTA в Мадриде.

В финальном матче 25-летняя Соболенко уступила польке Иге Свёнтек, первой ракетке мира, со счетом 5:7, 6:4, 6:7 (7:9).

Соболенко занимает второе место в мировом рейтинге, на ее счету 14 титулов WTA в карьере. 22-летняя Свёнтек выиграла 20-й титул и третий в этом году.

В личных встречах у Соболенко и Свёнтек счет стал 7–3 в пользу польки.

Чемпионка турнира в Мадриде получит €963,22 тыс. призовых и 1000 рейтинговых очков, финалистка — €512,26 тыс. и 650 очков.

Турнир в Мадриде относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.