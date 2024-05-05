В Харькове вновь прогремели взрывы

В Харькове снова раздался взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

«Суспільне» пишет, что в городе прозвучала серия взрывов. Телеканал также передает, что взрывы слышны в Днепре.

Накануне власти и украинские СМИ четырежды сообщали о взрывах в Харькове. Вечером глава военной администрации Олег Синегубов заявил об ударе по городу. Днем он говорил, что под удар попало промышленное предприятие, там начался пожар. Пострадали шесть человек.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.