Более 6 тыс. записей с онлайн-совещаний сотрудников Минобороны Германии несколько месяцев были в открытом доступе на платформе WebEx, где их проводили, сообщает газета Die Zeit со ссылкой на свои источники.

Некоторые встречи были помечены как «конфиденциальные», что не помешало их обнаружить, уточняет издание. Исследование показало, что в совещаниях бундесвера было несколько слабых мест, одно из которых — легкий поиск онлайн-комнат, где проводились встречи. В связи с тем, что номера комнат были расположены в последовательном числовом порядке, их было легко найти каждому желающему.

Таким образом, пользователи могли видеть названия, сроки и приглашенных лиц на онлайн-конференции. Одна из них называлась «Контрольный этапный план TAURUS и его доработка», и, как полагает Die Zeit, она касалась крылатой ракеты TAURUS. Оружие этого типа канцлер Олаф Шольц отказался передавать Украине. Еще одна встреча, запланированная на конец мая, называется «Цифровое поле боя» и имеет пометку «Секретная информация — только для служебного пользования».

Самые старые записи, обнаруженные в архиве WebEx, датируются 2 ноября 2023 года. Однако онлайн-совещаний было гораздо больше, чем 6 тыс. Некоторые встречи не были защищены паролем, и в них можно было попасть «одним кликом мыши».

1 марта главред RT Маргарита Симоньян обнародовала беседу высокопоставленных офицеров в Германии, в том числе командующего немецкими ВВС Инго Герхарца.

В перехваченном разговоре офицеров ВВС бундесвера военные обсуждали возможность поставок немецких дальнобойных ракет Taurus на Украину, отмечая в том числе проблемы со сроками производства и обучения украинских военных. Среди прочего немецкие военные обсуждали возможность удара по Крымскому мосту, количество необходимых для этого ракет, способы их запуска и другие детали. Речь также шла о том, как Франция и Британия направляют дальнобойное оружие на Украину. Согласно расшифровке Лондон перевозит Storm Shadow на бронеавтомобилях Ridgeback, а Париж направляет ракеты SCALP на Украину в Q7 (предположительно, речь идет об Audi Q7). Кроме того, офицеры упоминали, что на территории Украины уже находятся военные из США, Великобритании и Франции, которые помогают в обслуживании сложной западной военной техники.

Как сообщил журнал Bild, разговор также вели в WebEx. Власти Германии подтвердили подлинность записи. Чиновники, знакомые с ходом расследования, сообщили, что эта платформа широко используется военными и другими секретными ведомствами Германии.