Благодатный огонь доставлен в Москву на пасхальную службу

Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП) приземлился в Москву, прибыв из Иерусалима с частью Благодатного огня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Теперь огонь доставили на ночное патриаршее пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, далее его привезут в еще 15 храмов Москвы.

Делегация ФАП отправилась в иерусалимский храм Гроба Господня 3 мая, чтобы привезти часть Благодатного огня в российскую столицу. Тогда патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям, в том числе членам российской делегации.

Благодатный огонь ежегодно сходит в Кувуклии, мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, в которой, согласно преданию, погребен Иисус Христос, в субботу перед Пасхой по юлианскому календарю. В этом году она выпала на 5 мая.

В 2018 году греческий журналист Димитрис Аликакос взял интервью у священников, в том числе у отвечающего за ритуальные предметы — несущие Благодатный огонь свечи — храма Гроба Господня архиепископа Исидора. В разговоре с Аликакосом он рассказал, что огонь зажигают с помощью зажигалки.

После того, как журналист обнародовал разговор с архиепископом Исидором, в 2019 году Иерусалимский патриархат подал судебный иск в адрес Аликакоса и обвинил его в клевете. В конце марта 2024 года Афинский суд оправдал журналиста.