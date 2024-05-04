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Благодатный огонь доставлен в Москву на пасхальную службу

ФАП: делегация прибыла с Благодатным огнем на пасхальное богослужение

Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП) приземлился в Москву, прибыв из Иерусалима с частью Благодатного огня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Теперь огонь доставили на ночное патриаршее пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, далее его привезут в еще 15 храмов Москвы.

Делегация ФАП отправилась в иерусалимский храм Гроба Господня 3 мая, чтобы привезти часть Благодатного огня в российскую столицу. Тогда патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям, в том числе членам российской делегации.

Благодатный огонь ежегодно сходит в Кувуклии, мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, в которой, согласно преданию, погребен Иисус Христос, в субботу перед Пасхой по юлианскому календарю. В этом году она выпала на 5 мая.

В Москву вылетел самолет с Благодатным огнем на борту
Общество
Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме и направляется в Москву

В 2018 году греческий журналист Димитрис Аликакос взял интервью у священников, в том числе у отвечающего за ритуальные предметы — несущие Благодатный огонь свечи — храма Гроба Господня архиепископа Исидора. В разговоре с Аликакосом он рассказал, что огонь зажигают с помощью зажигалки.

После того, как журналист обнародовал разговор с архиепископом Исидором, в 2019 году Иерусалимский патриархат подал судебный иск в адрес Аликакоса и обвинил его в клевете. В конце марта 2024 года Афинский суд оправдал журналиста.

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Теги
Пасха пасхальное богослужение Иерусалим Москва
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