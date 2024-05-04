ЦАХАЛ: уничтожен один из командиров «Исламского джихада» в Рафахе Айман Заараб

ЦАХАЛ отчиталась об уничтожении одного из командиров «Исламского джихада»

Речь идет об одном из командиров группировки в Рафахе Аймане Заарабе. Армия назвала его ответственным за нападение на кибуц Суфа и пост военных 7 октября 2023 года

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила одного из командиров палестинской группировки «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) в Рафахе Аймана Заараба, сообщает ЦАХАЛ в телеграм-канале. Там называют его руководителем нападения отрядов «Нухбы» (подразделение в составе военного крыла ХАМАС) на Израиль 7 октября.

Заараб был ликвидирован в результате ударов истребителей ВВС на юге сектора Газа. Вместе с ним были убиты еще двое боевиков.

По данным израильской армии, ликвидированный командир был ответственен за нападение на кибуц Суфа и пост военных в этом кибуце.

«Кроме того, в последние несколько дней Заараб руководил подготовкой «Исламского джихада» к боевым действиям на юге сектора Газа», — говорится в сообщении.

В апреле ЦАХАЛ сообщала, что ликвидировала главу чрезвычайного бюро ХАМАС Хатема Аль Амери — он возглавлял подразделение «Магаз», которое запускало снаряды в центральной части сектора Газа.

В марте в результате авиаудара в Газе был уничтожен заместитель командующего военным крылом ХАМАС Марван Исса, которого израильская армия назвала «третьим номером» в иерархии палестинской группировки.

Исса был убит в результате удара, нанесенного по лагерю беженцев «Нусейрат» в центральной части сектора. По данным ЦАХАЛ, он участвовал в планировании террористических атак, в том числе нападения на Израиль 7 октября и похищения в 2006-м солдата ЦАХАЛ Гилада Шалита. В 2011 году, после пяти с лишним лет в плену, Исса был освобожден в ходе обмена.