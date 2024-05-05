Минэнерго Украины заявило, что ветер и солнце помогают избежать блэкаутов
Возобновляемые источники энергии помогают Украине избежать блэкаутов летом, заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, его слова приводит «РБК-Украина».
«Весной и летом у нас есть дополнительный ресурс — солнце, ветер. Это тот ресурс, который из-за географических и погодных условий очень ограничен зимой. Поэтому, безусловно, это помогает нам балансировать систему», — рассказал Галущенко.
По его словам, за последние две недели ущерб украинской энергосистеме составил более $1 млрд, сообщает ТСН.
На этой неделе украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy заявил, что в стране в результате российских ударов была повреждена половина энергетической инфраструктуры.
22 марта в результате ударов, которые Галущенко назвал «самой большой атакой» на украинскую энергетическую инфраструктуру, была повреждена ДнепроГЭС. По данным «Укргидроэнерго», компания потеряла 20% генерирующих мощностей. Повреждения получила также Харьковская ТЭЦ-5. После ударов 29 марта частная энергетическая компания ДТЭК заявила, что повреждено 80% энергоблоков ТЭС. В государственной «Центрэнерго» говорили, что 29 марта была разрушена Змиевская ТЭС, 11 апреля — Трипольская ТЭС. Таким образом, «Центрэнерго» лишилось 100% генерации. Президент Владимир Зеленский сообщал, что под удары попали также Каневская и Днестровская ГЭС.
Российское Минобороны неоднократно заявляло об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Последний раз ведомство отчиталось о нанесении 25 групповых ударов накануне, в результате были повреждены «объекты энергетической и транспортной инфраструктуры страны, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов». Удары были нанесены с 28 апреля по 4 мая в ответ на «попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Путин заявлял, что Россия воздерживалась от ударов по энергообъектам на Украине зимой по гуманитарным соображениям, но вынуждена отвечать на атаки на российские энергообъекты.
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