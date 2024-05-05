CBS сообщил о безрезультатности переговоров о перемирии в Газе

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа, которые проходили в Каире в субботу, закончились безрезультатно, сообщил CBS News высокопоставленный источник в палестинской группировке.

По словам собеседника, «завтра начнется новый раунд». В египетскую столицу в пятницу отправился директор ЦРУ Уильям Бернс, рассказали источники телеканала.

Палестинская газета Al-Quds писала, что ХАМАС выразил готовность одобрить первый этап сделки по заложникам без вывода израильских войск из сектора Газа. Как сообщал Channel 12, США гарантировали, что Израиль выведет все войска из сектора Газа после завершения третьего этапа соглашения.

Последнее предложение по сделке между Израилем и ХАМАС состоит из трех этапов: первый продолжительностью до 40 дней включает освобождение до 33 из 128 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа с 7 октября, и вывод войск ЦАХАЛ из некоторых частей сектора Газа, второй этап, который продлится 42 дня, — освобождение всех остальных живых заложников. Третий и последний этап, предусматривает обмен телами, он также продлится 42 дня.

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