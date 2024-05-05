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В Нью-Йорке провели шествие в честь погибших солдат во Второй мировой

В Нью-Йорке прошло шествие в честь погибших во Второй мировой войне солдат

В Нью-Йорке прошло шествие в память о погибших во Второй мировой войне солдатах, сообщает корреспондент ТАСС.

Участники акции под названием «День памяти Второй мировой войны» (World War II Memorial Event; ранее она называлась «Бессмертный полк») прошлись по Бруклинскому мосту, после чего возложили цветы у памятника павшим воинам и почтили их память минутой молчания.

«Мы, как и всегда, подчеркиваем, что это мероприятие носит исключительно историческую ценность, мы это делаем для того, чтобы чтить героев, прежде всего в своих семьях, и не забывать то, что эта победа была результатом общих действий разных стран, людей разных национальностей», — отметил президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан.

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По его словам, сейчас в Нью-Йорке живут 43 ветерана Великой Отечественной войны.

В шествии участвовали более 50 человек. Кочан сообщил о попытках сорвать акцию.

El Argentino Diario сообщает, что в Буэнос-Айресе провели шествие «Бессмертного полка». Акция состоялась на площади Сан-Мартина. Участники прошествовали к памятнику павшим на Мальвинах (в Фолклендской войне), где прошла минута молчания.

В России в этом году шествие «Бессмертного полка» не состоится из соображений безопасности.

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Нью-Йорк шествие Бессмертный полк
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