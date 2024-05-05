Адвокат Чекалиных заявил об отсутствии у пары задолженности перед ФНС

У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема не осталось задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщил ТАСС адвокат пары Константин Третьяков.

«Они подали декларации за 2023 год, соответственно, в системе ФНС отразилась сумма к оплате. Срок уплаты налога до 15 июля. Новых долгов у них в данный момент нет», — пояснил Третьяков.

Ранее в телеграм-каналах, в частности, в Shot, появилась информация о том, что у Лерчек снова долг перед российской налоговой в размере около 20 млн руб.

В марте 2023 года против супругов Чекалиных возбудили два уголовных дела. Первое касалось отмывания средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления — п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса. Второе дело завели по статье об уклонении от уплаты налогов и пособничестве в уклонении от него — ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 Уголовного кодекса. Вину по обоим делам супруги не признали.

В рамках первого дела Чекалину обвинили в том, что она оформила ИП и применила упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Но за дав года — с июля 2020 по июль 2022 года — она получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. Чтобы избежать уплаты налогов, она раздробила бизнес и привлекла в качестве пособников мужа и других родственников, заявили следователи.

Во втором деле речь шла об отмывании 130 млн руб., на которые были куплены доллары США.

Оба дела в итоге закрыли. По первому пара уплатила налоги, и из сообщения адвокатского бюро ЕПАМ, которое поступило в распоряжение РБК, следовало, что в конце декабря 2023 года супруги полностью погасили свой долг, выплатив около 500 млн руб. штрафов и пени.

В марте 2024 года Третьяков сообщил РБК, что второе дело также закрыли в связи с отсутствием в деянии состава преступления». В уведомлении, которое адвокат показал РБК, утверждалось, что за Чекалиной признали право на реабилитацию и возмещение имущественного вреда через суд.