В России создадут комиссию по противодействию незаконной занятости

Правительство России утвердило положение о создании межведомственных комиссий субъектов по противодействию нелегальной занятости, следует из опубликованного постановления кабинета министров.

Региональные правительства должны будут создать такие комиссии в течение трех месяцев, а также утвердить их составы и сформировать рабочие группы на муниципальном уровне. Комиссии будут проводить мониторинг и анализ результатов работы по борьбе с незаконной занятостью россиян.

В апреле 2023 года РБК со ссылкой на двух участников стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина сообщил, что в кабмине обсуждают дополнительные меры по снижению уровня теневой занятости в России. Среди предлагаемых действий — мониторинг занятости в компаниях с использованием больших данных и установление KPI по снижению уровня теневой занятости в отдельных отраслях.

По состоянию на октябрь 2023 года, Минтруд выявил более 663 тыс. россиян, которые были заняты в теневом секторе экономики.