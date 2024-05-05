Полиция Нью-Йорка эвакуировала людей из трех синагог из-за угрозы взрывов

В Нью-Йорке три синагоги эвакуировали из-за ложных угроз о взрыве

Три синагоги Манхэттена в Нью-Йорке получили ложные угрозы взрыва, людей эвакуировали, сообщает New York Post со ссылкой на полицейских.

Эвакуация прошла в конгрегации «Родеф Шолом» в Верхнем Вестсайде, синагоге «Хабад» в Мидтауне и конгрегации «Бейт Симхат Тора». В последней в момент эвакуации никого не было, угрозу также признали ложной.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул заявила, что ее офис осведомлен об угрозах и «активно отслеживает» ситуацию совместно с правоохранительными органами. Она отметила, что власти не потерпят лиц, «сеющих страх и антисемитизм». «Виновные должны понести ответственность за свои гнусные действия», — подчеркнула Хочул.

По словам гендиректора Совета по связям с еврейскими общинами Нью-Йорка Марка Трейгера, угрозы поступили перед Днем памяти жертв холокоста. «Это опасная эскалация того, что мы уже наблюдаем в остальной части страны», — добавил он.

Поблагодарив губернатора, мэра и полицию Нью-Йорка за постоянную связь с религиозными лидерами, Трейгер отметил, что уровень безопасности в городе «ненормальный». Он выразил сожаление, что с подобными ситуациями приходится сталкиваться даже в 2024 году.