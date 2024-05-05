Полиция Нью-Йорка эвакуировала людей из трех синагог из-за угрозы взрывов
Три синагоги Манхэттена в Нью-Йорке получили ложные угрозы взрыва, людей эвакуировали, сообщает New York Post со ссылкой на полицейских.
Эвакуация прошла в конгрегации «Родеф Шолом» в Верхнем Вестсайде, синагоге «Хабад» в Мидтауне и конгрегации «Бейт Симхат Тора». В последней в момент эвакуации никого не было, угрозу также признали ложной.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул заявила, что ее офис осведомлен об угрозах и «активно отслеживает» ситуацию совместно с правоохранительными органами. Она отметила, что власти не потерпят лиц, «сеющих страх и антисемитизм». «Виновные должны понести ответственность за свои гнусные действия», — подчеркнула Хочул.
По словам гендиректора Совета по связям с еврейскими общинами Нью-Йорка Марка Трейгера, угрозы поступили перед Днем памяти жертв холокоста. «Это опасная эскалация того, что мы уже наблюдаем в остальной части страны», — добавил он.
Поблагодарив губернатора, мэра и полицию Нью-Йорка за постоянную связь с религиозными лидерами, Трейгер отметил, что уровень безопасности в городе «ненормальный». Он выразил сожаление, что с подобными ситуациями приходится сталкиваться даже в 2024 году.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России