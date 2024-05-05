Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
Президент Владимир Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя в Москве. Видео с Путиным опубликовал телеведущий Павел Зарубин в телеграм-канале.
Его сопровождает мэр столицы Сергей Собянин.
Службу проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Она началась после того, как в храм доставили Благодатный огонь.
В прошлом году Путин и Собянин также посещали пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл и президент преподнесли тогда друг другу в подарок пасхальные яйца.
В Кремле рассказывали, что на столе у Путина были традиционные пасхальные угощения — «как у всех людей, как у всех христиан».
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