Президент Владимир Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя в Москве. Видео с Путиным опубликовал телеведущий Павел Зарубин в телеграм-канале.

Его сопровождает мэр столицы Сергей Собянин.

Службу проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Она началась после того, как в храм доставили Благодатный огонь.

В прошлом году Путин и Собянин также посещали пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл и президент преподнесли тогда друг другу в подарок пасхальные яйца.

В Кремле рассказывали, что на столе у Путина были традиционные пасхальные угощения — «как у всех людей, как у всех христиан».