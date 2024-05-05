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Патриарх Кирилл помолился об установлении «прочного и справедливого мира»

Патриарх Кирилл: РПЦ молится об установлении прочного и справедливого мира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном видеообращении заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) молится об установлении «прочного и справедливого мира».

«Ныне церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира», — сказал глава РПЦ в обращении.

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