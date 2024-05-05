Макрон повторил слова о необходимости вести диалог с Россией
Европа должна продолжать вести с Россией диалог, особенно в свете появляющихся слов о вводе европейских войск на Украину, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон газете La Tribune.
Французский лидер отметил, что конфликт на Украине поставил на карту безопасность Европы, поскольку страна находится близко к европейским странам.
«Если Россия победит, в следующую секунду уже не будет никакой безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране», — добавил Макрон. Он уточнил, что возможности и дальность российских баллистических ракет подвергают все государства Европы опасности.
В ответ на слова журналиста о том, что слова Макрона о возможном вводе военного контингента на территорию Украины в Кремле назвали «очень опасным заявлением», французский президент сказал, что ведет верную политику.
«Волнение России показывает, что мы правы, не закрывая для нее никаких дверей. В противном случае мы бы отказались от международного порядка, а значит, и от мира и безопасности», — заявил Макрон.
Макрон неоднократно утверждал, что Европе необходимо сохранять возможность диалога с Россией. В январе 2023 года он отметил, что намерен продолжить переговоры с российскими властями, хотя другие лидеры его критиковали за поддержание контактов с Москвой. Тогда Макрон подчеркнул, что обеспечение мира — общая ответственность.
Однако с течением времени риторика Макрона сменилась. Впервые он затронул тему возможной отправки западных военных на Украину в феврале 2024 года. Многие западные политики заявили об опасности этой идеи из-за высокого риска эскалации конфликта. Несмотря на это, в начале мая Макрон назвал два условия для ввода войск: прорыв фронта и соответствующий запрос Киева. Президент Франции призвал западных союзников не исключать такой вариант развития событий.
Кремль посчитал слова Макрона опасными, отметив, что «Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт». Президент Владимир Путин связывал высказывания французского лидера с обидой за то, что Россия «наступила на хвост» Франции в Африке.
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