В Госдуме допустили исчезновение ряда профессий из-за внедрения ИИ

Копирайтеры, специалисты службы поддержки клиентов, администраторы и представители ряда других профессий находятся в зоне риска из-за внедрения искусственного интеллекта, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Это касается тех компаний, большинство обращений в которые повторяются. В связи с этим легко выстроить алгоритм решения для самых популярных запросов, тем самым сократив количество сотрудников», — отметил Немкин.

По его словам, многие организации уже внедряют роботизированные системы на ресепшене, которые способны «отвечать на звонки и вести полноценные диалоги с клиентами». Немкин добавил, что ИИ полезен для обработки больших объемов данных и прогнозирования, поэтому может конкурировать со специалистами в области аналитики и исследований. Кроме того, способность искусственного интеллекта генерировать тексты создает угрозу для копирайтеров.

Как показал опрос, проведенный по заказу ВТБ весной 2024 года, почти 40% россиян опасаются, что на работе их заменит искусственный интеллект. Большинство таких людей работает в банках и финансах. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Так, обеспокоенных среди работников банковской и финансовой сферы 55%, опасения выражают также специалисты IT (45%), торговли и общепита (44%). Еще один страх россиян — что из-за развития технологии искусственного интеллекта станет публичной информация, которую они хотели бы скрыть.