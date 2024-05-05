В Госдуме допустили исчезновение ряда профессий из-за внедрения ИИ
Копирайтеры, специалисты службы поддержки клиентов, администраторы и представители ряда других профессий находятся в зоне риска из-за внедрения искусственного интеллекта, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
«Это касается тех компаний, большинство обращений в которые повторяются. В связи с этим легко выстроить алгоритм решения для самых популярных запросов, тем самым сократив количество сотрудников», — отметил Немкин.
По его словам, многие организации уже внедряют роботизированные системы на ресепшене, которые способны «отвечать на звонки и вести полноценные диалоги с клиентами». Немкин добавил, что ИИ полезен для обработки больших объемов данных и прогнозирования, поэтому может конкурировать со специалистами в области аналитики и исследований. Кроме того, способность искусственного интеллекта генерировать тексты создает угрозу для копирайтеров.
Как показал опрос, проведенный по заказу ВТБ весной 2024 года, почти 40% россиян опасаются, что на работе их заменит искусственный интеллект. Большинство таких людей работает в банках и финансах. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. россиян.
Так, обеспокоенных среди работников банковской и финансовой сферы 55%, опасения выражают также специалисты IT (45%), торговли и общепита (44%). Еще один страх россиян — что из-за развития технологии искусственного интеллекта станет публичной информация, которую они хотели бы скрыть.
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