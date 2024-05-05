 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

В Госдуме допустили исчезновение ряда профессий из-за внедрения ИИ

Депутат Госдумы Немкин: из-за внедрения ИИ могут пропасть копирайтеры

Копирайтеры, специалисты службы поддержки клиентов, администраторы и представители ряда других профессий находятся в зоне риска из-за внедрения искусственного интеллекта, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Это касается тех компаний, большинство обращений в которые повторяются. В связи с этим легко выстроить алгоритм решения для самых популярных запросов, тем самым сократив количество сотрудников», — отметил Немкин.

По его словам, многие организации уже внедряют роботизированные системы на ресепшене, которые способны «отвечать на звонки и вести полноценные диалоги с клиентами». Немкин добавил, что ИИ полезен для обработки больших объемов данных и прогнозирования, поэтому может конкурировать со специалистами в области аналитики и исследований. Кроме того, способность искусственного интеллекта генерировать тексты создает угрозу для копирайтеров.

Конкуренты или коллеги: отнимут ли роботы работу у людей
Футурология
Фото:Shutterstock

Как показал опрос, проведенный по заказу ВТБ весной 2024 года, почти 40% россиян опасаются, что на работе их заменит искусственный интеллект. Большинство таких людей работает в банках и финансах. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Так, обеспокоенных среди работников банковской и финансовой сферы 55%, опасения выражают также специалисты IT (45%), торговли и общепита (44%). Еще один страх россиян — что из-за развития технологии искусственного интеллекта станет публичной информация, которую они хотели бы скрыть.

Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне

НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России

Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео

Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе

Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео

В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го

«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?

В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов

Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?

Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике

Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России
Теги
искусственный интеллект Госдума профессии
Материалы по теме
Госдеп призвал Китай и Россию не давать ИИ контроль над ядерным оружием
Политика
Управляемые ИИ болиды с трудом доехали до финиша в своей первой гонке
Спорт
Apple добавит ИИ во всю линейку Mac
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
CBS сообщил о безрезультатности переговоров о перемирии в Газе Политика, 04:49
В Госдуме допустили исчезновение ряда профессий из-за внедрения ИИ Технологии и медиа, 04:22
Макрон повторил слова о необходимости вести диалог с Россией Политика, 03:53
Минэнерго Украины заявило, что ветер и солнце помогают избежать блэкаутов Политика, 03:34
Адвокат Чекалиных заявил об отсутствии у пары задолженности перед ФНС Общество, 03:22
Погибший участник военной операции Васильев получил звание Героя России Политика, 02:59
Die Zeit узнала о 6 тыс. онлайн-совещаниях Минобороны в открытом доступе Политика, 02:32
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В Нью-Йорке провели шествие в честь погибших солдат во Второй мировой Политика, 02:22
В России создадут комиссию по противодействию незаконной занятости Политика, 02:07
В Верховной раде допустили просьбу о введении западных войск Политика, 01:38
В Харькове вновь прогремели взрывы Политика, 01:03
В Киеве возбудили дело после обливания краской памятного креста Бандере Политика, 00:51
Посол Нидерландов в России Плух завершил миссию Политика, 00:22
Патриарх Кирилл помолился об установлении «прочного и справедливого мира» Политика, 00:16