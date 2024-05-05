Посол Нидерландов в России Плух завершил миссию

Хиллес Плух, посол Нидерландов в Москве, завершил свою миссию в России, сообщила пресс-служба дипмиссии в телеграм-канале.

Как уточнили в посольстве, 4 мая в Нидерландах отмечается День поминовения павших, в который традиционно вспоминают военных и мирных граждан, погибших во время Второй мировой войны, а также в других военных конфликтах и миротворческих операциях.

Ежегодно сотрудники посольства в Москве, начиная с 1992 года, собираются 4 мая на Введенском кладбище в столице у мемориального надгробного камня нидерландского лейтенанта Геррита ван дер Ваалса, чтобы почтить память погибших минутой молчания.

«Участие в торжественной церемонии завершило деятельность господина Хиллеса Бесхоора Плуха в качестве чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в России», — заключили в дипмиссии.

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