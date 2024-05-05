В Верховной раде допустили просьбу о введении западных войск

Украина может обратиться к странам Евросоюза с просьбой отправить войска на территорию страны, если Вооруженные силы (ВСУ) не справятся с продвижением российской армии, заявил в эфире французского телеканала LCI депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Если Украина не сможет остановить [президента России Владимира] Путина в одиночку, без поддержки Европы, то, возможно, мы попросим отправить войска», — отметил Гончаренко (цитата по ТАСС).

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью The Economist назвал два условия для отправки западных войск на Украину. По его словам, для этого российская армия должна прорвать линию фронта, а Киев — отправить соответствующий запрос о помощи. Французский лидер призвал западных союзников не исключать этот вариант развития событий, так как он является «основным условием» безопасности и авторитета ЕС.

В Кремле в ответ отметили, что Макрон сделал «заявление очень важное и очень опасное».

К числу подобных «опасных заявлений» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отнес слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие для ударов по территории России.

В феврале Песков заявил, что в Кремле допускают возможность конфликта России с НАТО, если военные из стан, входящих в альянс, появятся на территории Украины. Он уточнил, что сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов в зону военной операции из стран НАТО — «нечто новое».