Замглавы Тернопольского совета заявил об участии в разграблении Украины

Все президенты Украины грабили страну с 1991 года, когда страна объявила о независимости, заявил заместитель главы Тернопольского облсовета Василий Деревляный в эфире телеканала «Тернопiль1».

«Я знаю всех президентов от начала независимости Украины. Я знаю, кто сколько, резал, продавал, разграбил. Разграбили на территории Тернопольщины. Какие у нас были аэродромы, все разворовали, и я принимал в этом участие», — отметил Деревляный в программе «Скажи прямо в глаза».

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, заявил, что все президенты Украины воровали имущество страны.

«На моих глазах, от работы первого президента Украины до последнего, все там делили, грабили и воровали», — отметил белорусский лидер, добавив, что не один Владимир Зеленский виноват в происходящем на Украине сейчас. По словам Лукашенко, вывести людей на улицы, когда «у верхов карман трещит от награбленного», не сложно.

24 августа Украина отмечает День независимости. Эта дата также считается датой образования государства. Первым президентом страны стал Леонид Кравчук, он занимал этот пост с 1991 по 1994 год. Его преемником стал Леонид Кучма, затем — Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Петр Порошенко и Владимир Зеленский.