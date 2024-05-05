В Киеве возбудили дело после обливания краской памятного креста Бандере

В Киеве возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин после того, как они облили краской памятный крест, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 4 мая. Полицейские задержали двух подозреваемых — это двое 22-летних мужчин, один из них — житель Полтавской области, другой — Житомирской. Свои мотивы они не объяснили. Возбуждено уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, подозреваемым грозит до пяти лет ограничения свободы.

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов (ОУН-УПА, признана экстремистской в России и запрещена), организация добивалась независимости Украины и во время Второй мировой войны действовала против нацистов, а после прихода советских войск — против Москвы. Почти всю войну Бандера провел в немецких тюрьмах. После войны он стал лидером антикоммунистического сопротивления в Западной Украине.

Памятный крест имени Степана Бандеры поставили в 2021 году, он посвящен «борцам за свободную Украину», сообщил фонд «Свободные люди». Сам крест был изготовлен еще в 2009 году к столетию со дня рождения Бандеры, он хранился на частной территории.