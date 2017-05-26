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«Росатом» аккумулирует чилийский литий
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Газета № 089 (2586) (2605) Вчера, 10:00
Светлана Бурмистрова
«Росатом» аккумулирует чилийский литий
Госкомпания намерена участвовать в новых проектах по добыче и переработке металла

Рудник по добыче лития в пустыне Атакама, Чили

Фото: Ivan Alvarado / Reuters
«Росатом» подал заявку на участие в госпрограмме Чили по переработке лития, спрос на который взлетел на фоне бума производства смартфонов и электромобилей. Российская компания также заинтересована в добыче лития в этой стране, на которую приходится больше половины всех мировых запасов

За литием в Чили

Как стало известно РБК, госкомпания «Росатом» решила поучаствовать в госпрограмме Чили по переработке лития, необходимого в производстве аккумуляторов для смартфонов и электромобилей.

«Росатом» принял участие в Lithium Call Roadshow, который правительство Чили организовало во Франкфурте на прошлой неделе, 18 мая, сообщил РБК представитель российской госкомпании. Это мероприятие является первым этапом отбора компаний, которые хотят принять участие в производстве в Чили литиевых катодов, компонентов для аккумуляторов и другой продукции из лития. Чилийские инвестиционные агентства Corfo и InvestChile принимают заявки на участие в этой госпрограмме до конца июня.

Рабочий на литиевом заводе в пустыне Атакама, Чили

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Компании, которые пройдут отбор, получат контракты сроком на 27 лет (до 2044 года) на покупку карбоната лития у добывающей минерал в Чили американской Rockwood Lithium Ltd, заключившей соглашение с местным госагентством ​Corfo. Цены в этих контрактах будут на уровне самой низкой экспортной за последние шесть месяцев на условиях FOB (free on board, доставка товара на борт судна за счет продавца с оплатой экспортных пошлин), говорится в материалах франкфуртского road-show, с которыми ознакомился РБК. «Росатом» рассматривает разные варианты сотрудничества по переработке лития со странами Латинской Америки. У нас существует опыт в этой области», — сказал РБК представитель «Росатома», не уточнив деталей. Собеседник РБК также не озвучил размер запланированных инвестиций в этот проект.

Интересы «Росатома» не ограничиваются проектами по производству аккумуляторов, компания также интересуется добычей самого сырья — карбоната лития, которой раньше не занималась. «В части добычи рассматриваем возможность участия в литиевых проектах на солончаках в Чили», — сказал представитель «Росатома».

Интерес «Росатома» к чилийскому рынку объясняется тем, что в этой стране сосредоточено 53% мировых запасов лития, или 7,5 млн т (оценка геологической службы США за 2016 год). Еще в октябре 2016 года топ-менеджеры российской госкомпании встречались с властями Чили, чтобы обсудить «сотрудничество в возможных проектах в области добычи лития», сообщало агентство Reuters. В среду, 24 мая, представитель «Росатома» отказался уточнить, подавала ли компания уже заявки на участие в добычных проектах. Но теоретически такая возможность у нее была: в январе 2017 года чилийская госкомпания Codelco объявила о поиске партнера ​для добычи лития на двух солончаках на севере страны в регионе Атакама. В пресс-службе Codelco не ответили на запрос РБК.

Чилийские власти называют карбонат лития стратегическим активом, в большинство проектов по его добыче они стремятся привлечь иностранных партнеров, а значительная часть сырья идет на экспорт. ​В 2016 году Чили отправила за рубеж 79,5 тыс. т карбоната лития на $589 млн, что составило 40% мирового рынка этого сырья, говорится в материалах road-show во Франкфурте. Аналитики исследовательской компании Industrial Minerals прогнозируют увеличение спроса на литий в ближайшие пять лет в два—четыре раза: со 189 тыс. т в 2016 году до 400–600 тыс. т к 2021 году. Такой скачок, по словам экспертов, обеспечит двукратный рост продаж аккумуляторов для смартфонов и электрокаров, которые, по их прогнозам, достигнут $40–46 млрд к 2025 году.

Электромобиль на зарядке

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

По оценкам международной базы данных электромобилей, их продажи в 2016 году выросли на 86% по сравнению с предыдущим годом и достигли 774 тыс. штук. Китай поставил целью вывести 5 млн электрокаров на дороги страны до конца 2020 года. Tesla и Volkswagen заявили о планах выпускать более 1 млн электромобилей ежегодно к 2020–2025 годам, а Daimler намерена потратить €10 млрд на запуск отдельного производства таких автомобилей.

«Рост рынка электромобилей в ближайшие годы значительно увеличит спрос на цветные металлы, в первую очередь медь и литий», — заявил генеральный директор Glencore Айван Глазенберг 16 мая (цитата по Bloomberg). Цена карбоната лития увеличилась в 2016 году вдвое, до $12 тыс. за тонну, а по данным Industrial Minerals, на 18 мая спотовые цены в Китае на это сырье достигали $18–21,7 тыс. за тонну (в зависимости от качества литиевого сырья).

Сибирский опыт

Единственный в России завод по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей «Лиотех» находится в Новосибирске и входит в госкомпанию «Роснано». Он был запущен в 2011 году совместно с китайской компанией Thunder Sky Group (она получила 50,1%). Инвестиции «Роснано» в этот проект составили 7,5 млрд руб. Но после того как китайский инвестор вышел из состава акционеров «Лиотеха» в 2014 году, предприятие остановило работу и обанкротилось. В феврале 2017 года глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что госкомпания вывела «Лиотех» из кризиса, а на безубыточный уровень завод сможет выйти в 2019–2022 годах (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в 2017 году объем продаж «Лиотеха» составит 370 млн руб. (120 млн руб. в 2016 году), а цель — увеличить продажи в десять раз, до ​3–4 млрд руб.

Первый российский электробус на базе литий-ионных аккумуляторов «Лиотех»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

У «Росатома» в Новосибирске также есть производство промышленной литиевой продукции — Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК), который поставляет ее как на российский рынок, так и за рубеж. Структуры атомной корпорации интересовались покупкой «Лиотеха» с момента запуска завода, но сделка так и не состоялась. НЗХК также испытывает проблемы с покупкой литиевого сырья. Гендиректор этого завода Юрий Гернер в интервью местным СМИ в 2015 году говорил: «Н​е имея собственной сырьевой базы, мы серьезно ограничены в возможностях производить новую литиевую продукцию с конкурентоспособной себестоимостью, поскольку покупаем сырье по рыночным ценам, номинированным в валюте». По его словам, вопрос освоения литиевых месторождений в Восточной Сибири, Иркутской области и Якутии рассматривался в правительстве, но решение так и не было принято. В среду, 24 мая, представитель «Росатома» не стал комментировать этот вопрос.

Нет ничего удивительного в том, что «Росатом» решил добывать литий не в России, а в Чили, замечает главный редактор Atominfo Александр Уваров. Компания добывает и основное сырье для своих атомных станций — уран — преимущественно за границей, отложив в резерв труднодоступное месторождение Элькон в Якутии, указывает он. Кроме того, Латинская Америка для «Росатома» — стратегический регион, добавляет Уваров: проявив интерес к добыче и переработке лития, компания закрепляет связи между странами, чтобы потом участвовать в ядерных проектах Чили. 

Теги
«Росатом», литий-ионные батарейки
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