Коррупционеров занесут в реестр

Дума поддержала создание списка уволенных по утрате доверия чиновников

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В России появится реестр утративших доверие чиновников, уволенных за коррупцию. Соответствующий правительственный законопроект Госдума поддержала во втором чтении. «За» проголосовали 413 депутатов, передает корреспондент РБК. Против никто не высказывался, и документ был принят без обсуждения

Дума поддержала во втором чтении создание реестра чиновников-коррупционеров, который будет публиковаться на федеральном портале государственной службы и управленческих кадров. Проект федерального закона был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 26 августа прошлого года. Проект был внесен Минтрудом в минувшем созыве.

В соответствии с документом пополнять список уволенных по утрате доверия госслужащих будут сами работодатели, у которых такие лица проходили службу. Поправки вносятся в законодательство о таможне, военной службе, прокуратуре и так далее.

Сведения из реестра нужны для получения достоверной информации о соблюдении претендентами требований законов о противодействии коррупции при отборе кандидатов на замещение госдолжностей, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. C 2012 по 2015 год за несоблюдение антикоррупционных ограничений и запретов в связи с утратой доверия были уволены около 1,2 тыс. человек, говорится в документе.

По замыслу авторов законопроекта, чиновники, когда-либо уличенные в коррупции, не должны быть вновь допущены до госслужбы. Поскольку в трудовую книжку вносятся основания прекращения трудового договора, а сведения о взысканиях — нет, возникает риск, что при последующем трудоустройстве информация об увольнении в связи с утратой доверия будет скрыта претендентом, объясняют авторы логику законопроекта.

Законопроект был разработан в рамках президентского национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы, ранее отмечал глава профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (фракция «Единой России»). Реестр «будет важным механизмом» в национальной системе борьбы с коррупцией, считает он.

«Одних репрессивных мер [для борьбы с коррупционерами] недостаточно», — полагает депутат Михаил Емельянов (фракция «Справедливой России»). «Реестр — мера, с одной стороны, эффективная, но с другой — когда у нас нет полностью независимых судов, нет достаточной свободы слова, только запретами с коррупцией не справиться», — сказал он РБК.

В последние годы от своих должностей был отстранен ряд губернаторов, утративших доверие. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Удмуртии Александра Соловьева «в связи с утратой доверия». С такой же формулировкой в прошлом году свои посты​ потеряли кировский глава Никита Белых и министр экономического развития России Алексей Улюкаев.