«Роснефть» сохранила место в трубе

Компания увеличивает поставки нефти в Китай

Игорь Сечин Фото: Михаил Метцель / ТАСС

«Роснефть» получила разрешение Минэнерго поставить в Китай по ВСТО дополнительно 200 тыс. т нефти с западносибирских месторождений. Несмотря на логистические расходы, это крайне выгодно для нее, поскольку цены на этом направлении существенно выше

​Борьба за экспорт

Венское соглашение стран — участниц ОПЕК и ряда других государств, в том числе России, о сокращении нефтедобычи обязывает российские нефтяные компании пропорционально снижать ее на своих месторождениях. «Роснефти», на которую приходится около половины российских обязательств, в результате пришлось просить разрешения Минэнерго на изменение экспортного графика, чтобы не потерять доходы на премиальном экспортном направлении.

О том, что​ снижение добычи на месторождениях восточно-сибирской «дочки» «Роснефти» «Верхнечонскнефтегаза» (ВЧНГ) привело к падению загрузки нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), по которому через порт Козьмино осуществляются поставки нефти в Китай и страны Юго-Восточной Азии, сообщил в письме на имя министра энергетики Александра Новака главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин ​ (есть у РБК). В письме главы «Роснефти» от 27 апреля 2017 года также говорится, что компания «Транснефть», российский оператор магистральных нефтепроводов, предложила отдать эти объемы для экспорта с апреля по июнь другим участникам рынка. Однако «Роснефть» предложила другой вариант — заместить выпадающие объемы поставками с ее западносибирских месторождений.

​«Ограничение экспортного графика «Роснефти» в направлении порта Козьмино неприемлемо для «Роснефти» с учетом того, что снижение объемов добычи (в том числе по ВЧНГ) продиктовано государственными интересами и соответствующими требованиями Минэнерго (в рамках действия соглашения с ОПЕК. — РБК). В связи с этим предложение «Транснефти» о перераспределении экспортного графика «Роснефти» в пользу других производителей может являться свидетельством того, что отдельные компании наращивают объемы добычи, несмотря на согласованный подход к ее снижению», — пишет Игорь Сечин.

Конечная точка трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» в специализированном морском нефтеналивном порту «Козьмино» Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Минэнерго получили просьбу «Транснефти» обеспечить загрузку магистральных нефтепроводов компании за счет ресурсов других участников рынка или самой «Роснефти», подтвердил РБК представитель ведомства. Советник главы «Транснефти» Игорь Демин от комментариев отказался.

Как пояснили РБК чиновник Минэнерго и источник в одной из крупных нефтяных компаний, ограничение добычи на ВЧНГ ведет к возможной недозагрузке порта Козьмино на 200 тыс. т нефти во втором квартале 2017 года.

В итоге министерство поддержало предложение Игоря Сечина и изменило экспортный график для «Роснефти».

«В соответствии с обращением «Роснефти» Минэнерго предоставило компании дополнительный экспортный график в рамках исполнения межправительственного соглашения с КНР (с отгрузкой через порт Козьмино) в объеме 200 тыс. т нефти за счет соответствующего уменьшения основного экспортного графика (на страны Юго-Восточной Азии. — РБК) второго квартала 2017 года», — сообщил РБК представитель Минэнерго.​

Таким образом, «Роснефть» в апреле—июне поставит в страны АТР на 200 тыс. т нефти меньше, чем собиралась, однако такой же объем нефти поставит в Китай. Источник РБК в ведомстве сообщил, что нефть в порт Козьмино пойдет с западносибирских месторождений «Роснефти».

У «Роснефти» есть обязательства по экспорту нефти в направлении Китая и стран Юго-Восточной Азии перед трейдерами, поэтому она не может себе позволить отдать часть своей квоты в направлении Козьмино другим участникам рынка, отмечает аналитик компании «Алгоритм топливный интегратор» Виктор Костюков. Уступка конкурентам части своей квоты, по его мнению, могла бы привести к потере компанией части рынка, если это не обмен квотами на поставку в других экспортных направлениях.

Заместитель гендиректора по инвестициям ИК «Универ» Дмитрий Александров подсчитал, что при транспортировке в сторону нефтепровода ВСТО с западносибирских месторождений «Роснефти» компании придется заплатить за прокачку дополнительно 399 руб. за каждую тонну нефти. Дополнительные затраты за прокачку 200 тыс. т нефти с месторождений вдоль трубопровода Заполярье — Пурпе, куда относятся месторождения Ванкорского кластера и Самотлор, до входа в восточную трубу составят 79,8 млн руб. за указанный объем нефти.

Как повлияло соглашение с ОПЕК на российский бюджет и отрасль Россия взяла на себя обязанность снизить добычу нефти с 1 января 2017 года на 300 тыс. барр. в сутки, до 10,947 млн барр. (1,46 млн т), по сравнению с октябрем 2016 года. Соглашение действует полгода. Вопрос о его продлении 24 страны-участницы обсудят 25 мая на встрече в Вене. Россия и Саудовская Аравия поддерживают продление этого пакта еще на девять месяцев, до 31 марта 2018 года, для стабилизации рынка и доведения объемов мировых запасов нефти до средних за пять лет значений, сказано в заявлении министров двух стран от 15 мая, которое цитирует Минэнерго. При этом обсуждается присоединение к соглашению до пяти новых стран. По оценке аналитиков Vygon Consulting, российские нефтяные компании могут потерять от этого соглашения 40–220 млрд руб. в зависимости от того, сколько оно будет действовать. Выигрыш российского бюджета от действия соглашения с ОПЕК по ограничению добычи нефти в 2017–2018 годах оценивается ими в 0,75–1,5 трлн руб. Аналитики рейтингового агентства АКРА предсказали рост цен на нефть сорта Brent до $55,5 за барр. в случае продления пакта до конца марта 2018 года и возможность роста свободного денежного потока и дивидендов российских компаний после 2019 года.

Издержки «Роснефти»

«Роснефть» в рамках соглашения с ОПЕК сокращает добычу на своих новых проектах, при этом стратегия rомпании направлена на развитие зрелых месторождений, сообщил РБК официальный представитель компании. Это позволяет увеличить добычу на месторождениях Западной Сибири, а при улучшении ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках в кратчайшие сроки повысить отдачу от новых месторождений. Среднесуточная добыча жидких углеводородов у «Роснефти» упала в первом квартале 2017 года по отношению к октябрю 2016 года немногим более чем на 70 тыс. барр. в сутки, в том числе из-за действия соглашений с ОПЕК. Активное развитие «Роснефтью» своих восточносибирских и дальневосточных проектов позволит и в дальнейшем осуществлять полномасштабные поставки на рынки юго-восточной Азии, заявили в компании. Сокращение добычи непосредственно на месторождениях ВЧНГ, как и переписку Игоря Сечина с Минэнерго, в компании комментировать отказались.

Источник в «Транснефти» в комментарии РБК отметил, что приоритет по экспорту через Козьмино отдается легкой малосернистой нефти восточносибирских месторождений, так как это важно для сохранения качества сорта нефти ESPO. Если замещать ее западносибирской нефтью, то это должна быть нефть сорта Siberian Light, сопоставимая по плотности и содержанию серы.

На качество нефти сорта ESPO переброска 0,2 млн т нефти с Западной Сибири не повлияет, полагает Дмитрий Александров, но если такое замещение затянется больше, чем на год, может незначительно повлиять на качество смеси Urals, поставляемой в Европу, в сторону роста содержания серы.

Другой собеседник РБК в «Транснефти» утверждает, что «Роснефть» уведомляла компанию о планируемом снижении добычи нефти на ВЧНГ в 2017 году еще в прошлом году, до заключения соглашения с ОПЕК. Таким образом, как полагает он, компания выиграла от присоединения России к пакту, получив в итоге возможность поставлять на премиальное восточное направление нефть со своих западносибирских активов.

Руководитель экономического департамента Института экономики и финансов Марсель Салихов отметил, что по итогам января—марта 2017 года значительного сокращения добычи нефти на ВЧНГ не наблюдается. В марте 2017 года она снизилась по сравнению с октябрем 2016 года всего на 5 тыс. т в месяц, с 737,9 тыс. до 732,9 тыс. т. Он допустил, что сокращение может продолжиться позднее, так как экспортный график действует до июня. По его подсчетам, при замещении выпадающих 200 тыс. т с месторождений ВЧНГ нефтью таких месторождений «Роснефти», как Приобское, Мамонтовское или «Юганскнефтегаза», дополнительные расходы компании составят до 200 млн руб. — по 1 тыс. руб. на тонну за прокачку до ВСТО.

Однако он отмечает, что «Роснефть» все равно выиграет от этого замещения из-за премиальности поставок в Китай. По его оценкам, китайским покупателям из числа независимых переработчиков нефти выгодно покупать нефть с поставкой через Козьмино по сравнению с маршрутом по суше через Сковородино из-за более короткого транспортного плеча (китайские НПЗ расположены на побережье). «Роснефти» также выгодно увеличить поставку нефти в Китай, чтобы быстрее отработать полученную по долгосрочному контракту предоплату.

По данным «Транснефти», присланным в Минэнерго, возможна техническая прокачка в июле—сентябре 7,8 млн т нефти всех поставщиков. «Роснефть» запросила на этот период квоту в 3,43 млн т нефти с учетом объемов дочерних компаний — «Верхнечонскнефтегаза», «Башнефти» и «Таас-Юрях нефтегазодобычи». Во втором квартале 2017 года компания запросила квоту в 3 млн т нефти в этом направлении, знает знакомый с заявкой чиновник Минэнерго.

«Объем отгрузки нефти из Козьмино в 2016 году составил почти 32 млн т», — цитирует официальный сайт администрации Приморского края генерального директора компании «Транснефть — порт Козьмино» Рустама Гамберова. По его словам, порт планирует выйти на объемы в 36 млн т ежегодно. Основные импортеры — это Китай, Южная Корея, Япония, Вьетнам и др., сообщил он.

«Это премиальный рынок, он объективно выгоден для нефтяных компаний. Здесь они получают примерно на $2 за барр. больше, чем за продажу нефти на западном направлении», — цитирует тот же ресурс советника главы «Транснефти» Игоря Демина.

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье вырос в январе—апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 3,1% и достиг почти 86,9 млн т, цитирует данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК ТАСС. Экспорт нефти по ВСТО в Китай за это время вырос на 5,3%, до 8,461 млн т.​