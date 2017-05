Почему президента США обвиняют в передаче данных Сергею Лаврову

Дональд Трамп Фото: Joshua Roberts / Reuters

Администрация президента США пытается сгладить скандал, вызванный предположением, что Дональд Трамп передал России секретную информацию. Президент имел право передать россиянам информацию, настаивают его соратники. Новый скандал отражает степень недовольства частью элиты президентом, указывают эксперты

16 мая президент США Дональд Трамп отреагировал на обвинения в том, что он раскрыл засекреченную информацию о планах «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в России) во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком на прошлой неделе. «Как президент я хотел поделиться с Россией (во время открытой встречи в Белом доме) информацией, связанной с терроризмом и безопасностью авиаперелетов, на что я имею полное право», — написал Трамп в своем Twitter, подчеркнув, что призывает найти в рядах американских спецслужб тех, кто «сливает» СМИ информацию о его общении с представителями России. «Я хочу, чтобы Россия усилила свою борьбу против ИГ и терроризма», — добавил он в следующем твите.

Была ли «утечка»

О том, что американский президент во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком 10 мая в Белом доме раскрыл засекреченную информацию о планах ИГ, что может дискредитировать Вашингтон в глазах союзников на Ближнем Востоке, входящих в возглавляемую США антитеррористическую коалицию, написали 15 мая газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на анонимных бывших и нынешних сотрудников правительства США.

Союзники Вашингтона не давали разрешения Трампу делиться секретной информацией с российскими чиновниками, утверждает ​The Washington Post со ссылкой на источники. Во время переговоров с Лавровым Трамп назвал город в Сирии, в котором союзники вели сбор информации о планах ИГ, пишет The New York Times. Учитывая то, что Россия и США преследуют разные цели на Ближнем Востоке, эта утечка информации от президента может подорвать доверие к США среди союзников и затмит его первую зарубежную поездку (в пятницу он отправляется с визитом в Саудовскую Аравию, Израиль, Италию и Бельгию), предостерегает The New York Times.

Трамп мог раскрыть секретную информацию непреднамеренно, не отдавая себе отчета в том, что данные, которые он обсуждал с Лавровым, носят чувствительный характер, объясняют источники The New York Times. Информация была помечена как секретная уже после переговоров Трампа с Лавровым, рассказали источники изданий.

Администрация президента опровергает то, что Трамп раскрыл российским представителям секретные данные и способы их сбора. Советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, который присутствовал на переговорах, подчеркнул, что президент «ни разу» во время разговора с Лавровым «не раскрыл информацию о военных операциях, которая не была бы уже известна общественности», приводит слова Макмастера консервативный телеканал Fox News.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп обсуждал «характер конкретных угроз» на Ближнем Востоке и никаких утечек не делал.

Чтобы прояснить ситуацию, Белый дом собрал специальный брифинг 16 мая, во время которого Герберт Макмастер повторил, что президент США «не знал о том, откуда пришли данные, и его не информировали об источнике или методе сбора информации». Советник несколько раз подчеркнул, что администрация считает, что вся информация, которую президент США предоставил Лаврову, была «подобающей». Макмастер прояснил, что Трамп призвал Лаврова к совместной борьбе против терроризма в контексте теракта над Синаем осенью 2015 года, в результате которого лайнер российской авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Египта в Санкт-Петербург, потерпел крушение.

Сергей Лавров и Дональд Трамп Фото: Russian Foreign Ministry / AP

«Навести порядок»

Подозрения, что президент Трамп раскрыл секретную информацию, вызвали критику как его однопартийцев по Республиканской партии, так и демократов. «Президент США имеет полномочия делиться секретной информацией с кем бы то ни было, но американский народ ожидает от него, что он будет мудро использовать свою власть. Я не верю, что президент намеренно хотел раскрыть секретную информацию русским», — сказал сенатор-демократ Джек Рид, назвав действия Трампа «необдуманными» и «вызывающими проблемы».

«Белый дом должен скоро что-нибудь предпринять, чтобы взять ситуацию под контроль и привести себя в порядок», — сказал республиканец Боб Коркер, сенатор от штата Теннесси и председатель сенатского комитета по международным делам.

Действия Трампа — «это пощечина разведке», такое поведение недопустимо и непростительно, учитывая тот факт, что данные были раскрыты российской стороне, написал в своем Twitter сенатор-демократ Марк Уорнер, член комитета по разведке. Лидер демократов в cенате Чак Шумер призвал Трампа дать исчерпывающие объяснения разведке, народу и конгрессу.

«Разговоры о том, что Трамп выдал методы сбора информации и источников, вряд ли соответствуют действительности», — сказал РБК бывший сотрудник ФСБ. После внезапной отставки директора ФБР Джеймса Коми представители разведсообщества стали с еще большей подозрительностью относиться к Трампу, что могло послужить поводом для скандала с возможной утечкой, предполагает он. «Президент не глава спецслужбы, он потребитель информации, и как потребитель он решает, что с ней делать», — говорит собеседник РБК.

Попытки обвинить Трампа в нарушении профессионального этикета и в ошибках стали сегодня в США почти нормой, сказал РБК Дэвид Джонсон, главный редактор Johnson's Russia List, аналитического проекта при Университете Джорджа Вашингтона по анализу российско-американских​ отношений. «Растет количество попыток избавиться от Трампа, что может привести к непредвиденным последствиям», — предостерегает он.

«Конкретная причина очередных обвинений против Трампа не имеет абсолютно никакого значения: идет планомерная кампания, направленная на дискредитацию президента, деморализацию его сторонников и сотрудников и в долгосрочной перспективе — его смещение с должности», — уверен Андрей Коробков, профессор Университета Теннесси. Подобные «вбросы» будут происходить регулярно — так долго, как Трамп будет находиться в Белом доме, предполагает Коробков. Подобная травля президента и использование российской темы, по словам эксперта, беспрецедентны в американской истории.

Роберт Легвольд, эксперт из Колумбийского университета, отметил в интервью, что, по его мнению, шумиха вокруг Трампа вызвана не потому, что он нарушил закон, который может спровоцировать его импичмент. Дело в том, что поведение Трампа «импульсивно», президент США не задумывается о последствиях своих действий и не понимает всех обстоятельств, ту среду, в которой он работает, и те устоявшиеся нормы в истеблишменте, которые он дискредитирует, сказал Легвольд РБК. «Это усиливает впечатление, что Трамп является непредсказуемым политиком, а когда это относится к президенту США, это взывает беспокойство у людей», — сказал Легвольд.