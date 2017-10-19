Голос для криптоинвесторов: как бизнес зарабатывает на блокчейне

Основатели российской компании cyber Fund живут в будущем: их бизнес полностью построен на криптовалютах и блокчейне, зарплату они получают тоже не в фиатных деньгах

Фото: Арсений Несходимов для РБК

«Меня эта история зацепила в 2013 году. Я была в Сингапуре, и там уже спокойно можно было расплатиться биткоинами за чашку кофе в кофейне», — вспоминает Марина Гурьева, генеральный директор компании cyber Fund. То есть блокчейн уже тогда был не просто технологией, которую можно использовать для майнинга криптовалюты, а чем-то, что используется в реальном мире, объясняет она. Но скоро стало понятно, что платежи — только верхушка айсберга, добавляет Гурьева.

В 2014-м готовился запуск Ethereum, платформы смарт-контрактов — протоколов, которые на основе алгоритмов самостоятельно проводят сделки в блокчейн-среде (в качестве примера прототипа смарт-контракта часто приводят вендинговые машины, выдающие еду или напитки в обмен на определенную сумму денег). «На питче команды в Гонконге стало ясно, что скоро на рынке появится решение, способное оптимизировать бизнес-процессы, в том числе и в обычном, традиционном бизнесе, — вспоминает она. — «Умные контракты» позволяют все товарно-денежные отношения перевести на язык кода. Почему это важно? Потому что мы довольно скоро будем жить в мире полной автоматизации, где роботы станут полноправными экономическими субъектами».

В том же 2014 году Гурьева вместе с коллегами по работе в департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Дмитрием Стародубцевым и Виталием Львовым, а также с Константином Ломашуком основала компанию cyber Fund, которая сейчас объединяет одну из сильнейших русскоязычных команд блокчейн-разработчиков.

Компанию зарегистрировали в офшорной зоне — в Белизе. Регистрировать такой бизнес в России рискованно, объясняет Марина, и дело даже не в отсутствии детально прописанной законодательной базы, а в том, что от власти нет однозначного зеленого света для таких стартапов: «В том же Сингапуре законодательство в сфере блокчейна неполное, но есть четкий посыл, что такой бизнес одобряется. Та же ситуация в Швейцарии, где дано разрешение банкам переводить деньги на криптовалютные биржи и расплачиваться токенами. В России такого понимания сейчас нет».

Сегодня cyber Fund — это уже скорее группа компаний, если проводить аналогии с традиционным бизнесом: параллельно здесь развивается несколько независимых друг от друга проектов, объединенных темой блокчейна, говорит Гурьева. Начиналась история компании с аналитики: основатели собрали базу данных из всех существовавших на тот момент блокчейн-проектов и оценили их с экономической точки зрения, чтобы понять, что из себя представляет отрасль и куда стоит инвестировать деньги.

В запуск бизнеса основатели вложили 50 собственных биткоинов, в 2016-м привлекли еще 400 биткоинов (примерно $200 тыc.) от бизнес-ангела из Калининграда, имя которого не называют. «Результаты исследований мы опубликовали в начале 2015 года в фактически первом в мире докладе о киберэкономике. Там была собрана вся самая актуальная информация по теме блокчейна», — продолжает Гурьева. Собранную информацию команда cyber Fund выложила на своем сайте: и тогда, и сейчас вся аналитика публикуется там бесплатно.

«Это не благотворительность: монетизировать исследования сложно, нужно тратиться на маркетинг, а нам это ни к чему. К тому же все накопленные сведения мы используем и сами — для управления нашим блокчейн-фондом Satoshi Fund», — объясняет Гурьева. Все, что зарабатывает сегодня компания, — результаты вложений в этот фонд, говорит она.

Пирог Сатоши

В 2015 году в фонде лежали только деньги компании, личные сбережения основателей и их близких друзей. Фонд показывал очень хорошую доходность, и в мае 2016 года команда решила выпустить инвестиционный инструмент для всех желающих под названием Satoshi Pie (отсылка к легендарному создателю биткоина Сатоши Накамото). По прошествии года, к маю 2017 года, совокупная доходность Satoshi Pie в пересчете на доллары США составила 1000% (а совокупная доходность изначального фонда Satoshi Fund в пересчете на доллары США превысила 4000%).

Главная особенность фонда на блокчейне — полная прозрачность и «аудируемость», объясняет сооснователь cyber Fund и Satoshi Fund Константин Ломашук: любое действие управляющей компании легко проверить, потому что каждая транзакция записывается в блокчейне. Любой инвестор может разобраться, что конкретно делал фонд с его активами, посмотрев историю транзакций в криптовалютном кошельке.

Satoshi Pie — первый в мире блокчейн-фонд, взявший фокус на обычных людей, желающих инвестировать в новую экономику, утверждает Гурьева. С мая 2016 по июль 2017 года фонд привлек средства приблизительно от 3000 инвесторов, среди них были те, кто вложил эквивалент десятков тысяч долларов, и те, кто инвестировал криптовалюту на $10 или $20. Сейчас объем портфеля под управлением фонда равняется приблизительно $30 млн — за время работы фонда он вырос в 150 раз, говорится в блоге фонда на платформе Golos.io. Правда, сейчас управляющая команда фонда приостановила прием средств: стать новым инвестором фонда нельзя.

Фото: Арсений Несходимов для РБК

​Случилось это из-за кражи: летом 2017 года со счетов фонда на Ethereum-кошельке Parity было украдено 32% активов Satoshi Pie, объясняет Гурьева. И хотя взлом организовали так называемые белые хакеры, которые таким образом продемонстрировали уязвимость кода кошелька, и деньги почти сразу удалось вернуть, многие инвесторы оказались не готовы к такому повороту событий. «Блокчейн — молодая технология, и очевидно, что инвестиции в нее связаны с высокими рисками. При этом в отличие от традиционных инвестиционных инструментов здесь пока нет никаких способов хеджировать риски, то есть застраховаться от потерь», — добавляет Марина.

По ее словам, учредители Satoshi Pie предупреждали об этом всех инвесторов и просили ни в коем случае не вкладывать в фонд последние деньги или средства, потеря которых может стать для них проблемой, но общение с пользователями после взлома показало, что многие из мелких держателей не восприняли эти слова всерьез. «Нам повезло, мы вернули деньги, но мы не можем гарантировать, что завтра не взломают другой кошелек. Раз пока рынок к такому не готов, мы решили больше чужими деньгами не рисковать», — подытоживает Гурьева. По ее мнению, в ближайшем будущем могут появиться децентрализованные фонды, в которых управление средствами вкладчиков ведет специальная команда, но сами средства хранятся на кошельках инвесторов — разработка таких платформ уже идет.

Сила голоса

Один из самых «оживленных» в мире блокчейнов — лидеров по числу ежедневно проводимых транзакций — появился в марте 2016 года. Это проект Steem — социальная сеть и платформа для блогов в одном флаконе. Каждый пользователь здесь может зарабатывать на том, что пишет посты, оставляет комментарии и даже просто ставит лайки.

«Корпорации вроде Facebook, Instagram или Twitter зарабатывают на том, что пользователи создают на их платформах контент, при этом сами авторы не получают за свою работу ровно ничего. Разработчики Steem изначально решили сделать соцсеть, которой владеют не компании, а сами пользователи», — объясняет философию проекта один из участников Golos.io, глава Golos Fund Сергей Симановский. Довольно быстро на Steem появилось русскоязычное сообщество блокчейн-энтузиастов. Но скоро им стало очевидно, что в системе есть перекос: алгоритм соцсети, распределяющий вознаграждения, устроен таким образом, что авторы постов не на английском языке получают меньшие вознаграждения из-за несправедливого распределения токенов.

«Мы решили сделать проект для русскоязычной аудитории. Для этого был сделан «форк» — копия платформы для последующей модификации. Обычно это происходит из-за конфликта с разработчиками основного проекта, но у нас все было официально, мы купили у Steem лицензию на запуск своего проекта: Golos.io», — рассказывает Симановский.

В «Голосе», как и в Steem, авторы получают вознаграждение, если другие участники сети ставят под их постами «апвоуты» — местные лайки. При этом вознаграждение делится между автором и тем, кто поставил «апвоут», (их здесь называют кураторами). Половина вознаграждения начисляется в токенах «Голос» — официальной валюте платформы, которая торгуется на криптовалютных биржах, половина — во внутренней валюте «Сила голоса», которая определяет социальный «вес» человека и которую продать или обменять за пределами проекта нельзя. Пользователи с большой «силой голоса» называются «китами», именно их оценки постам приносят авторам больше всего токенов.​​

Всего в «Голосе» зарегистрировано 80 тыс. пользователей, из них активны примерно 2,5 тыс. в сутки, которые совершают около 75 тыс. транзакций — постов, комментариев и «апвоутов». За один день на платформе между пользователями распределяется порядка 1 млн руб., если смотреть по текущему курсу токена, утверждает Симановский.

Самый «дорогой» пост собрал эквивалент примерно 70 тыс. руб., обычная качественная публикация может собрать порядка 2–3 тыс. руб., продолжает он: «Это не так уж много, но, если мы говорим о нашей аудитории — региональных журналистах, разработчиках или ученых, — то прибавка даже в 10 тыс. руб. в месяц — это вполне серьезно». По его словам, здесь же публикуются интересные истории о том, как люди тратят заработанные в соцсети деньги. Последняя по времени — пользователь отправился в кругосветное путешествие, деньги на которое собирает ежедневными видеоотчетами.

Для сбора средств на развитие «Голоса» команда cyber Fund осенью 2016 года провела ICO: инвестиции собирали только в российском сегменте интернета и привлекли 600 биткоинов, около 30 млн руб. по курсу на декабрь прошлого года. На собранные деньги компания основала Golos Fund — венчурный фонд для инвестиций в блокчейн-проекты. При этом все стартапы, в которые вкладывается компания, делают проекты на основе собственного блокчейна Golos — платформы, изначально позаимствованной у Steem, но сильно модифицированной под нужды нового проекта, говорит он.

«Средняя скорость одной транзакции в Steem может достигать трех секунд, мы же убираем это ограничение по скорости, делаем так, чтобы разработчика ограничивала только его физическая возможность записи данных. Кроме того, у нас будет первая платформа, на которой компании смогут выпускать свои токены без транзакционных комиссий», — объясняет Симановский.

«Мы и взялись делать «Голос» именно потому, что хотели научиться работать с одной из перспективных блокчейн-систем, на которой основан Steem — Graphene II. Она технически позволяет обрабатывать очень большое количество транзакций — 50–100 тыс. в секунду, и у нее высокая производительность, ее можно нагружать большим объемом данных. А будущее как раз за высокоскоростными системами», — добавляет Гурьева.

Бизнес вне границ

На «орбите» у компании уже есть несколько проектов, строящихся на блокчейне Golos сторонними разработчиками — например, Steepshot (аналог Instagram) или сообщество путешественников MapalaNet. В итоге их будет гораздо больше, рассчитывают в cyber Fund, основатели которого надеются построить целую экосистему взаимосвязанных проектов. «Блокчейн «Голоса» хорошо подходит для шэринговых проектов вроде Airbnb: внутри них можно будет расплачиваться токенами, заработанными в соцсетях. Кроме того, репутация, накопленная в «Голосе», поможет людям страховать риски: можно будет чувствовать себя спокойнее, взаимодействуя с кем-то, проверенным сообществом», — уверена глава cyber Fund. Среди других проектов cyber Fund — децентрализованный поисковик по блокчейнам, который уже позволяет искать информацию по блокчейнам биткоина и эфириума, проект по подготовке блокчейн-стартапов к ICO.

Сегодня в cyber Fund и связанных с ним проектах работают около 30 человек. У компании нет офиса или родного города: все сотрудники работают удаленно из разных точек мира. «У нас вся экономика строится на криптовалютах: все, начиная от денег, привлеченных от первого инвестора, и заканчивая всеми нашими доходами и расходами, проходит в токенах», — объясняет Гурьева. Вся история cyber Fund — это история компании, которая развивается через криптовалюты и напрямую завязана на них, добавляет она: «Растет криптоэкономика — растут и активы, которые лежат в наших фондах, растут наши доходы».

Прибыли компания пока не приносит: все заработанное идет на развитие новых проектов. По мнению Марины, пример «Голоса» совершенно ясно показал, что блокчейн — это история не только про базы данных и криптовалюты, но и про самореализацию людей. «У человека впервые появился шанс монетизировать собственное развитие, и у этого сдвига огромный потенциал. Практически все, кто сейчас развивает блокчейн-платформы, пытаются изменить наш с вами мир, сделать его немного более справедливым для всех, кто в нем живет, и это круто», — говорит CEO cyber Fund.