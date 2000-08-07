Расследование РБК: как россиянин стал самым богатым человеком Македонии

Македонские знакомые Сергея Самсоненко уверены: на Балканы его «отправил Путин». За 10 лет жизни в Скопье состояние букмекера из Ростова достигло €100 млн, он попал в доклад местной контрразведки, а его клуб выиграл Лигу чемпионов

Иллюстрация: Глеб Солнцев для РБК

6 июня 2017 года на главной площади Скопье плакал российский предприниматель Сергей Самсоненко, которого в Македонии считают самым богатым человеком в стране. Плакал от счастья: принадлежащий ему мужской гандбольный клуб «Вардар» выиграл европейскую Лигу чемпионов, обыграв в финале французский ПСЖ. От аэропорта до центра города автобус с игроками и тренерами пробирался под аплодисменты тысяч жителей столицы. На центральной площади была установлена сцена, с которой Самсоненко выступил перед собравшимися на хорошем македонском языке. Бизнесмен поклонился фанатам «Вардара», а один из игроков клуба по-товарищески обнял и поцеловал в щеку своего «босса». Фанаты восторженно заревели.

В Скопье россиянина знает почти каждый — от таксиста до жителя окраинного микрорайона «Аэродром». Македонские журналисты называют его противоречивым и загадочным, а в блогах иногда именуют не иначе как «царь Самсоненко». Он владеет тремя популярными спортивными клубами с одним и тем же названием «Вардар» — футбольным и двумя гандбольными (мужским и женским). Построил в Скопье отель Russia, сейчас возводит Marriott Courtyard — прямо напротив памятника Александру Македонскому, в центре столицы, создал авиакомпанию деловой авиации, стал почетным консулом России в Битоле, втором по величине городе.

Источником щедрых инвестиций в балканскую страну и основным бизнес-активом Самсоненко уже десять лет остается букмекерская компания Betcity со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону, принимающая онлайн-ставки от жителей по всему миру. При этом на родине предпринимателя мало кто знает — ни ростовские бизнесмены, ни тем более простые жители «столицы юга». Когда он в 2006-м уезжал с семьей на Балканы, Betcity была всего лишь одной из многочисленных букмекерских компаний с официальной выручкой 64 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакса»). В 2016-м игорный бизнес принес Самсоненко €23 млн, рассказывал он сам в интервью македонскому журналисту Васко Эфтову.

Российские СМИ до сих пор не проявляли особого интереса к персоне Самсоненко, а македонской прессе он впервые рассказал подробности своей биографии лишь в 2014-м. С журналом РБК предприниматель общаться отказался: через представителя он передал, что «уже привык к попыткам соросоидов писать глупости» («соросоид» — термин в балканской политике, с помощью которого оппонентов обвиняют в связях с американским предпринимателем и филантропом Джорджем Соросом. — РБК).

«Это всего лишь формальная процедура: скажите, в какой гостинице вы живете?» — на российский мобильный номер корреспондента журнала РБК во время командировки в Македонию позвонил неизвестный, на плохом английском представился сотрудником местных миграционных служб. На замечание, что номер телефона никак не мог оказаться у македонских властей, звонивший замялся и быстро положил трубку.

Информацию о «царе Македонии» журналу РБК пришлось собирать по крупицам — в Ростове и Скопье, в Донской областной библиотеке и даже в мусорном баке рядом с офисом балканских компаний Самсоненко.

Авторитетные кроссовки

59-летний Самсоненко родился в Ростове, какое-то время жил в Монголии: отец бизнесмена был специалистом по холодильному оборудованию и уехал вместе с близкими в длительную загранкомандировку, рассказала журналу РБК знакомая семьи. Мать Самсоненко Раиса в середине 1980-х годов возглавила крупное предприятие «Пушинка» — сеть ателье и цехов по пошиву и ремонту трикотажных изделий общим штатом 2 тыс. человек. Начало перестройки будущий букмекер встретил в армии, в конце 1987-го демобилизовался, восстановился в Ростовском институте народного хозяйства (РИНХ).

Вскоре Самсоненко перевелся на заочное отделение вуза, официально — «в связи с устройством на работу товароведом в «Пушинке», следует из справки, предоставленной журналу РБК Ростовским экономическим университетом (экс-РИНХ). Однако, как сам Самсоненко рассказывал в двух ТВ-интервью, именно тогда он заработал свой первый миллион — на кроссовках.

В конце 1980-х годов Ростов охватила настоящая «эпидемия». «В город завезли дешевые швейные станки, их [кроссовки] делали все кому не лень», — вспоминает владелец обувной компании «Юрос» Юрий Ростовцев. Кроссовки из искусственной кожи клепали даже на балконах многоквартирных домов, а из Ростова их развозили по всей стране, добавляет другой ветеран местной обувной отрасли, директор фирмы «Валерия» Юрий Гаспарян.

«Мы начали с того, что купили три станка, на них работали три человека… А потом одно время выпускали по 2 тыс. пар [кроссовок] в день», — рассказывал Самсоненко в вечернем шоу «Еден на еден». «Ого! Да вся Россия была в твоих кроссовках!» — не сдерживал удивления ведущий Жарко Димитриоски. Самсоненко с улыбкой признал: «Были и коллеги».

Цифра 2 тыс. пар в день, озвученная предпринимателем, — это «очень большой показатель» для частного кооператива конца 1980-х годов, уверяет еще один ветеран ростовской обувной индустрии, предприниматель Александр Ступицкий. При этом три человека, которые в те годы занимались производством обуви в Ростове, заявили журналу РБК, что никогда не сталкивались с Самсоненко. Не слышал о нем и один из самых известных ростовских предпринимателей Владимир Мельников, который еще в 1988-м основал компанию по производству одежды «Глория Джинс». Именно 2 тыс. пар в сутки производил кооператив «Рафо» Антона Мачавариани. «У него был самый большой цех в Ростове», — рассказывает его знакомый, работавший директором в связанных с ним структурах.

Иллюстрация: Глеб Солнцев для РБК

Мачавариани, больше известный в Ростове как Мачевар, — один из «героев» города 1990-х годов, рассказали журналу РБК два бывших высокопоставленных сотрудника местного управления по борьбе с организованной преступностью. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», в разное время его бизнес-партнерами побывали такие персонажи уголовной хроники юга России, как, например, Федор и Виталий Сагамоновы, возглавлявшие, по данным «Новой газеты», «ОПГ Сагамоновых» (Виталий погиб после покушения в 2004-м, Федор выжил после ранения киллером в 2014-м), Бениамин Хачатрян (по информации издания Regnum, Бено Ростовский, погиб в авиакатастрофе) и Гусейн Гусейнов (Коля Гусейн, убит в 2003-м).

Знакомство Самсоненко и Мачавариани журналу РБК подтвердил македонский бизнесмен, знающий обоих. Кроме того, в 2015-м почетный консул России и экс-глава кооператива «Рафо» вместе с предпринимателем из Скопье Йорданом Камчевым учредил в Ростове компанию «Здравье-Агро» — для ввоза молочных продуктов из Македонии. Мачавариани можно увидеть на важных матчах гандбольного «Вардара», а после победы в Лиге чемпионов один из руководителей команды, Ратко Капушевский, выложил в Facebook фотографию, на которой он стоит с выигранным кубком рядом с Мачеваром.

Мачавариани дружит в Facebook не только с топ-менеджерами Самсоненко, но и с его матерью. В эпоху «обувного бума» на «Пушинке» был налажен выпуск кроссовок, вспоминает бывшая сотрудница госпредприятия, которое возглавляла Раиса Самсоненко. Был ли в партнерах кооператив Мачавариани или иная структура, она не помнит из-за давности лет. В свою очередь Федор Сагамонов, занимающийся сейчас разведением волкодавов, и еще один знакомый Мачавариани заявили журналу РБК, что никогда не слышали, чтобы Самсоненко как-то участвовал в обувном бизнесе Мачевара. Связаться с Мачавариани не удалось.

После сворачивания кроссовочного бизнеса в середине 1990-х годов Самсоненко работал в «Пушинке» личным водителем матери, одно время развивал бизнес по продаже пластиковых окон, вспомнили в разговоре с журналом РБК знакомая семьи и один из бывших арендаторов помещения «Пушинки» Александр Перельман. Но первым по-настоящему полноценным проектом «богатейшего бизнесмена Македонии», как его называет местная пресса, стала букмекерская контора Betcity: Самсоненко основал компанию в начале 2000-х — не без поддержки бывшего каратиста, контролировавшего крупные ростовские казино.

Колесо ставок

Нахичевань — один из самых старых районов Ростова. До 1928 года он был отдельным городом Нахичевань‑на-Дону, населенным преимущественно армянами, и до сих пор похож на большое южное село. На фоне одно- и двухэтажных домов, утопающих в тени деревьев, выделяется четырехэтажное офисное здание с широкими затемненными окнами. Никакой вывески, но на фасаде шириной не более 10 м — сразу две камеры. Корреспондент журнала РБК позвонил в домофон, охранник недовольным голосом подтвердил догадку: отсюда управляется букмекерская сеть Betcity.

Самсоненко долго вынашивал идею своей букмекерской компании, рассказывала в 2008 году в интервью Cosmopolitan супруга предпринимателя Ирина. Свою деятельность фирма начала в 2003-м с приема ставок через собственный сайт Betcity.ru.

Вскоре начали открываться пункты приема ставок (ППС) под брендом Betcity: первые ППС появились в казино, принадлежащих Михаилу Бартнику, вспоминает ростовский предприниматель, работавший в игорном бизнесе в те годы. Бывший спортсмен Бартник в начале 1990-х годов возглавил коммерческую службу местной федерации каратэ, которая, к примеру, стала совладельцем кинотеатра «Ростов» в центре города. В нулевые Бартник руководил Ассоциацией деятелей игорного бизнеса, члены которой, по оценке самой организации, контролировали 50% рынка Ростовской области.

Почти сразу после запуска у Betcity появился собственный аналитический отдел в Ростове. Специалисты рассчитывают вероятность исхода того или иного спортивного события, итог их работы — коэффициенты (на победу, на ничью, на определенное число голов и т.д.). В аналитическую службу Betcity вошли известные ростовские игроки, ранее делавшие крупные ставки на спорт, вспоминает ростовский бизнесмен, занимавшийся игорным бизнесом. Сейчас в ней работают десятки специалистов, указано на сайте Betcity.

Собственный аналитический отдел — роскошь для местных контор. Чтобы окупить штат таких специалистов, нужно было сразу открыть минимум 30–40 пунктов, а это невозможно без серьезного стартового капитала, уверяет предприниматель Игорь Френкель, развивавший в «столице юга» букмекерскую сеть «Стайер». В 2000-м он тоже открыл в Ростове компанию с собственной аналитической службой, но вскоре перешел на работу по франшизе от украинской сети и начал использовать ее линию (список коэффициентов на различные спортивные события). Так же поступали и другие ростовские компании — за исключением Betcity, что говорит о наличии у нее денег на развитие, уверен экс-собственник местной букмекерской конторы.

Источник и размер инвестиций на запуск Betcity неизвестны: предприниматель и его окружение никогда эту информацию публично не обсуждали. Средства могла дать мать Самсоненко, полагает знакомая их семьи. После приватизации «Пушинки» в начале 1990-х годов Раиса Самсоненко стала акционером предприятия, основным активом которого была недвижимость в различных городах области: в одном только Ростове работало 20 ателье. К началу 2000-х годов владельцами «Пушинки» стали акционеры Ростовского порта — братья Дмитрий и Олег Грызловы. Сама Самсоненко некоторое время продолжала участвовать в управлении и возглавляла совет директоров, вспоминает экс-директор одного из филиалов предприятия. Связаться с Дмитрием Грызловым, который участвовал в операционном управлении недвижимостью предприятия, не удалось.

Betcity быстро обрела популярность среди местных игроков — компания быстрее конкурентов рассчитывалась с победителями (сразу после окончания события) и по высоким коэффициентам, объясняет ростовский бизнесмен, занимавшийся игорным бизнесом. Кроме того, по его словам, для определенных клиентов по звонку в офис снималось ограничение на максимальную ставку (несколько сотен тысяч рублей).

Иллюстрация: Глеб Солнцев для РБК

В управлении компанией активно участвовала супруга Самсоненко. Сначала она работала с филиалами фирмы в других городах, потом отвечала за финансы, затем стала замом своего мужа, делилась сама Ирина Самсоненко в беседе с Cosmopolitan. «У Сергея очень хорошая техническая база, а вот в управлении — полный профан, это не его конек, а мой», — откровенничала она.

К середине 2006-го букмекерская компания разрослась примерно до 60 пунктов приема ставок по России, Украине и Белоруссии, следует из архивной версии сайта. В 2016 году в странах СНГ работало 500 контор под вывеской Betcity (в России, по оценке «Рейтинга букмекеров», — 160). Самсоненко добился восьмикратного роста компании, проживая вне России и бывая в родном Ростове лишь наездами: осенью 2006-го предприниматель вместе с семьей переехал в Македонию.

Художественная выручка

В октябре 2006 года главный аэровокзал Скопье представлял собой небольшое здание, похожее скорее на склад: Самсоненко даже подумал, что «приземлился на запасном аэродроме», смеялся он в интервью на шоу «Еден на еден» в 2014-м. Откровенно бедный вид столицы Македонии не смутил предпринимателя, а Балканы и вовсе очаровали — первую ночь он провел в отеле у подножия горы Водно в пригороде Скопье. «Мне здесь очень понравилось: мирно, зелено», — вспоминал он, объясняя свое решение остаться вместе с семьей. Его дочери пошли в местную школу, выучили македонский.

По очередному совпадению 10 октября 2006-го агентство Regnum со ссылкой на пресс-службу ростовского ГУВД сообщило о задержании в ходе спецоперации «лидера одной из этнических группировок, известного в криминальных кругах под прозвищем Мачевар». У него были изъяты 6,2 г опия, травматический пистолет и восемь патронов к нему, последовало возбуждение уголовного дела. Речь шла именно об Антоне Мачавариани, заявили журналу РБК экс-руководитель одного из подразделений ростовского УБОПа и сотрудник ГУ МВД по Ростовской области. Официально в ростовском полицейском главке отказались комментировать события десятилетней давности.

Сам Самсоненко в интервью несколько раз рассказывал, что в Скопье его позвал друг Михаил — посмотреть, сможет ли Betcity работать в Македонии. Вероятнее всего, речь идет о том самом партнере Самсоненко — Бартнике. Экс-руководитель федерации каратэ как раз в то время рассматривал Балканы как новую площадку для развития своего игорного бизнеса, вспоминает в разговоре с журналом РБК Сергей Яновский, представлявший интересы Бартника в Сербии. В этой же стране у Бартника и Самсоненко была совместная компания Betcity-Balkan, закрытая, впрочем, через несколько лет.

Македонское подразделение Betcity, для запуска которого Самсоненко и приехал в Скопье, оказалось более удачным. Выручка местной компании в 2011-м достигла €7,2 млн, в 2013-м — почти на €9 млн больше, а два последующих года принесли примерно по €13 млн (здесь и далее данные местного центрального регистра). Правда, после выплаты всех выигрышей чистая прибыль оказывалась по сравнению с выручкой близкой к нулю: в разные годы она составляла от €2,5 до €170. В 2016-м все офлайн-пункты Betcity в Македонии были закрыты из-за ужесточения законодательства: налог на игорную деятельность вырос с 20 до 23%, объяснил владелец букмекерской конторы Sport Life Зоран Стериоски.

Официальная отчетность российского подразделения Betcity (ООО «Фортуна», согласно «СПАРК-Интерфаксу», на 99% принадлежит Самсоненко, на 1% — его матери) выглядит более солидно. В 2012–2014 годах совокупная прибыль составила 623 млн руб. при выручке 20 млрд руб. (данные «СПАРК-Интерфакса»). В последующие годы доходность снизилась: при общей выручке почти 33,4 млрд руб. рентабельность по чистой прибыли не превышает и 1%.

Впрочем, собеседники журнала РБК на букмекерском рынке осторожно указывают: бухгалтерия коллег может быть неполной. В РСБУ до последнего времени отражались только операции в российских ППС, а онлайн-ставки проводились через офшорные юрисдикции, поясняет гендиректор отраслевого портала «Рейтинг букмекеров» Араик Тонян. Доход от работы в интернете начали учитывать в бухгалтерских документах лишь после появления так называемого ЦУПИСа — Центра учета по интернет-ставкам. Betcity подключилась к нему только в апреле 2017-го.

Более того, до 2014-го игорный бизнес не считался деятельностью по реализации товаров или услуг, поэтому применение кассовой техники было необязательным, а отчетность велась на основе кассовых книг, объясняет директор букмекерской сети «БалтБет» Сергей Кушнер. Именно в 2014-м, когда выдача чека каждому игроку стала обязательной, «Фортуна» показала невиданный рост выручки — в четыре раза по сравнению с предыдущим годом (до 14,7 млрд руб.).

Ясность в лукавую для рынка бухгалтерию внес сам Самсоненко. В 2016-м российско-македонский бизнесмен в ТВ-интервью признался, что «игры со ставками» только в прошлом году принесли ему €23 млн.

Македонский Абрамович

Мягкий, скромный, не изображает из себя важного человека, дни рождения празднует в кругу подчиненных и игроков «Вардаров» — так описывает российского предпринимателя его македонский знакомый. Однажды Самсоненко пришел на местное вечернее шоу и подыграл на синтезаторе своей дочери Маше, спевшей для гостей песню Хейли Кийоко Sleepover. В бизнесе Самсоненко ведет себя совершенно иначе.

Иллюстрация: Глеб Солнцев для РБК

В 2012-м начались вложения в спорт: уроженец Ростова сначала стал владельцем женского гандбольного клуба «Вардар», примерно через год — одноименного мужского (суммы сделок не разглашались), еще через несколько месяцев за €80 тыс. приобрел у мэрии Скопье самый титулованный футбольный клуб Македонии «Вардар». В 2015-м последний получил свою тренировочную базу стоимостью €4 млн. Самсоненко готов построить для футбольного «Вардара» собственный стадион на 20 тыс. мест, но пока не договорился с мэрией о подходящем земельном участке, рассказал журналу РБК знакомый бизнесмена.

Все в том же 2012-м структуры ростовского предпринимателя получили от властей окраинной общины «Аэродром» право на реконструкцию старого спортивного комплекса на основе концессии. За два года здесь были построены новая арена «Ян Сандански» на 6,5 тыс. мест, где теперь играют оба гандбольных «Вардара», и отель с патриотичным названием Russia. Сейчас рядом с отелем полным ходом идет строительство теннисного клуба и восьми кортов. Общий размер инвестиций в спорткомплекс и нынешнюю стройку — порядка €17 млн, сообщали македонские СМИ.

«Я просто люблю спорт», — объяснял в ТВ-интервью свои щедрые вложения бизнесмен. Самсоненко всегда увлекался спортом, имеет звание мастера спорта по хоккею, подтверждает Александр Кононец, экс-директор «Дилинг Сити» (некогда одно из юридических лиц Betcity, судя по архивной версии сайта). Одно время гандбол настолько увлек Самсоненко, что вместе с тренерским штабом он управлял игрой мужского «Вардара» со скамейки запасных и давал советы игрокам.

Впрочем, инвестиционные аппетиты Самсоненко не ограничились «любовью к спорту». В 2016-м букмекер создал авиакомпанию деловой авиации «СИС Авиатион» с уставным капиталом €11 млн, которая управляет двумя самолетами — региональным Cessna Citiation M2 и дальнемагистральным Bombardier Challenger 300. А принадлежащая бизнесмену девелоперская компания «Балкан Груп Констракшн» проводит реконструкцию старинного Офицерского дома на центральной площади Скопье за €20 млн — вскоре здесь появятся отель Marriott Courtyard и бизнес-центр.

Пока многомиллионные вложения не приносят должной финансовой отдачи, судя по официальным выпискам из центрального регистра Македонии. Расходы футбольного «Вардара» в 2016-м составили €3,7 млн, мужского гандбольного — на €3 млн больше. Совокупные ежегодные траты на спортивные клубы сам Самсоненко оценивал в €11–12 млн, добавив, что на поддержку «Вардаров» уходит более половины от годового дохода. Самый крупный из реализованных проектов — комплекс из спортивной арены и отеля Russia на окраине Скопье — пока убыточен. В 2015‑м головная компания «Спортски центар Jане Сандански» показала выручку почти в €2 млн, через год — €3,5 млн. Чистый убыток в эти годы составил в среднем €1 млн.

В 2016-м Самсоненко дал свое самое подробное часовое ТВ-интервью Васко Ефтову — сразу после выхода расследования о его бизнесе, подготовленного македонским подразделением международной сети SCOOP. В ходе беседы уроженец Ростова оценил свое состояние в €100 млн. Такой порядок цифр не может не удивлять жителей маленькой балканской страны: весь бюджет государства в 2016-м составил €3,2 млрд.

Он «стал большим человеком» — описывает успехи сына в Македонии мать Раиса, вспоминает в разговоре с журналом РБК знакомая семьи. Но помимо щедрых инвестиций «большим человеком» ростовский букмекер явно стал и на политической арене: сблизился с пророссийской партией, а его проект даже попал в доклад македонской контрразведки.

Дружба с революционерами

В апреле 2014-го Сергея Самсоненко впервые увидела вся Македония: он снялся в предвыборном ролике правящей партии консервативного толка со сложной аббревиатурой ВМРО-ДПМНЕ. На видео российский предприниматель на македонском рассуждает о том, что победа — это результат «усилий квалифицированной команды». На заднем плане в ролике тренируются гандболисты, мелькают кадры из официальных матчей, а в конце появляется символика ВМРО.

ВМРО называет себя наследницей Внутренней македонской революционной организации, боровшейся еще в конце XIX века против османского ига. Она была возрождена в 1990-м, в самый разгар развала Югославии, но уже с приставкой ДПМНЕ — Демократическая партия за македонское национальное единство. ВМРО, правящая партия в 2006–2016 годах, проводила «пророссийскую» политику: поддерживала строительство газопровода «Турецкий поток», правительство не присоединилось к антироссийским санкциям вслед за Евросоюзом.

Поддержать ВМРО на выборах Самсоненко попросил глава общины «Аеродром», предоставивший землю под арену для гандбольных клубов. «Если бы он [глава общины] состоял в другой партии, я бы и ее поддержал», — уверял бизнесмен журналиста Васко Ефтова. Впрочем, местные топ-менеджеры Самсоненко всегда имели тесные связи с ВМРО: первый директор Betcity в Скопье Александр Пандов некогда был депутатом от ВМРО, а проект-менеджеру Самсоненко в Македонии, Ратко Капушевскому, партия в 2014-м доверила право представлять «молодежную» часть предвыборной программы перед журналистами.

Через несколько месяцев после победы партии на выборах ее лидер и премьер Македонии Никола Груевский приехал на церемонию открытия отеля Russia и арены для гандбольных «Вардаров». «Господин Самсоненко, браво за то, что вы сделали!» — подглядывая в бумажки, сказал Груевский на открытии арены. «Покажем всем инвесторам — и иностранным, и македонским, — как важны социальные объекты!» — без бумажки по-македонски ответил россиянин. Приезжал Груевский и через год — на открытие базы футбольного «Вардара».

«Я никогда ничего не просил у ВМРО, и ВМРО мне ничего не давала», — заявил в ТВ-интервью в 2016 году Сергей Самсоненко. Впрочем, с партией оказались связаны не только топ-менеджеры его компаний, но и «самый близкий приятель в Македонии». Таким эпитетом он охарактеризовал в интервью предпринимателя Йордана Камчева. Друзья живут по соседству в элитном квартале на окраине Скопье, рассказал журналу РБК македонский знакомый российского бизнесмена.

Хорватский Forbes по итогам 2015-го назвал 47-летнего Камчева богатейшим македонцем, оценив его состояние в €22,8 млн. Камчеву принадлежит многопрофильный холдинг Orca: его расцвет начался после прихода к власти ВМРО, писало местное издание NovaTV. Партнером структур Камчева в ряде проектов, например реконструкции центра Скопье за €55 млн, была таинственная фирма «Эксико», конечные бенефициары которой оказались скрыты за швейцарской компанией. В 2014-м тогдашний лидер оппозиции Зоран Заев заявил, что она может быть связана с руководством ВМРО. В правящей партии эти заявления назвали ложью, но журналисты NovaTV обнаружили связь между этой швейцарской фирмой и чешской компанией двоюродного брата Груевского, возглавлявшего македонскую службу госбезопасности. Камчев не ответил на вопросы журнала РБК, переданные через его представителя.

Связи с пророссийской партией Самсоненко совмещает с дипломатической работой. В марте 2016-го российский МИД назначил ростовского предпринимателя консулом в Битоле. Сделано это было «в связи с выходом на заслуженный отдых» предыдущего почетного консула Даринки Крстановой, говорится в ответе департамента информации МИДа на запрос журнала РБК.

Почетный консул не считается госслужащим и не получает от России денежного вознаграждения, следует из Консульского устава РФ, однако Самсоненко ревностно взялся за дело. К примеру, его строительная компания провела реконструкцию здания консульства, которое освящал лично глава македонской православной церкви, архиепископ Стефан.

Впрочем, сотрудничество почетного консула с церковью не ограничилось этим мероприятием, а македонская контрразведка сочла эти взаимоотношения одним из примеров российского вмешательства во внутренние дела страны.

Храм от русской разведки

В начале июля 2017-го по македонским СМИ пролетели фотографии элитного катера Strider 8, который был пришвартован на пристани монастыря Святой Богородицы на озере Охрид (стоимость катера на первичном рынке — от €90 тыс.). Настоятель монастыря — сам архиепископ Стефан. Катер принадлежит компании «СИС Травел» Сергея Самсоненко, а монахи просто его используют в случае необходимости, пояснял представитель церкви местным журналистам. Речь могла идти об аренде судна: в августе сотрудники Самсоненко в Скопье готовили счет-фактуру в адрес духовного учреждения, следует из документов, обнаруженных корреспондентом РБК в мусоре, выброшенном из офиса предпринимателя.

Скандал с катером произошел на фоне изменившейся в стране политической ситуации — окончанием эпохи ВМРО. В 2016-м руководитель партии Груевский ушел в отставку и сейчас стал фигурантом уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании и злоупотреблении служебным положением. 1 июня 2017-го новым премьером страны стал социалист Зона Заев, поддержанный партией албанского меньшинства. Новое правительство не скрывает своей позиции: в августе министр обороны Радмила Шекеринская в интервью агентству Bloomberg заявила, что Россия вмешивается во внутренние дела республики и остановить это влияние может только вступление в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заметила, что эти обвинения опираются лишь на «голословные обвинения русофобов».

Через несколько недель после назначения Заева Центр по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) обнародовал внутренние документы македонских спецслужб о работе российской разведки в стране. К попыткам влияния на внутреннюю политику в докладе отнесли в том числе деятельность Русской православной церкви, в частности строительство в общине «Аеродром» в Скопье церкви Святой Троицы на деньги русского предпринимателя.

Фамилия бизнесмена в документах скрыта, однако именно такой храм с 22-метровым куполом строят рядом с отелем Russia в общине «Аеродром» Сергей и Ирина Самсоненко: их имена даже написаны на информационном щите. А почетное консульство в Битоле, возглавляемое российским предпринимателем, македонская контрразведка считает «разведывательной базой». В Министерстве обороны и Министерстве экономики Македонии не ответили на запрос журнала РБК, в Управлении финансовых расследований Македонии заявили, что раскрывают информацию о своей деятельности только перед «компетентными органами».

Большие инвестиции в спорт и тесные связи с правящей пророссийской партией стали почвой для самых фантастических слухов вокруг Самсоненко, активно муссируемых македонским обществом. Комментировать их российскому предпринимателю пришлось в большом интервью тележурналисту Васко Эфтову в конце 2016-го. «Вы не агент КГБ-ФСБ?» — «Нет». — «Вы не часть «плана Андропова»?» — «Нет» (со смехом). — «Вы Путина знаете?» — «К сожалению, нет».

Однако, видимо по очередному совпадению, именно после поражения партии Груевского и прихода новой власти российский предприниматель намекнул на возможную продажу македонских активов. Местные заговорили о конце «эпохи Самсоненко».

Эвакуация из Македонии

Август 2017-го, на улице 35 градусов жары. Главный стадион Скопье — арена «Филипп II» — назван в честь отца Александра Македонского, под его крышами — все 40 градусов. Болельщики футбольного «Вардара», изнывая от пекла, стоят в очереди за билетами и обсуждают Самсоненко. «За Роналдо нужно было платить €30–40, а тут €50 хотят!» — жалуется один из них. «Самсоненко можно понять: деньги же не падают ему с небес!» — парирует другой болельщик.

В начале августа в Скопье прошел матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед», самый дорогой билет стоил €50. Такие же деньги первоначально запросило руководство «Вардара» за право посмотреть отборочную игру Лиги Европы с турецким «Фенербахче». Для Македонии со средней зарплатой €370 подобный ценник — дорогое удовольствие. После бурного обсуждения в соцсетях и прессе Самсоненко за неделю до матча написал эмоциональное обращение ко всем болельщикам, ставшее новостью номер один в балканской стране.

«Уже 11 лет Македония — это дом для меня и моего семейства», — начал он. За этот период в развитие спорта были вложены «огромные средства», а потому предприниматель не заслуживает огульной критики. «Хватит!» — заключил россиянин: билеты будут стоить 300 денаров (около €5), но все три «Вардара» — гандбольные и футбольный — будут проданы. Правда, не сразу, а по окончании текущего сезона, то есть в мае 2018 года.

Некоторые местные СМИ усмотрели в словах предпринимателя желание полностью покинуть Македонию после смены власти и поражения ВМРО. «Сергей Самсоненко, проект Путина и семьи (семьей в Македонии называют Груевского и его брата Миялкова. — РБК). Ошибочная геополитическая инвестиция» — с таким текстом на обложке и фотографией собственника Betcity вышел в середине августа влиятельный оппозиционный журнал «Фокус». «Все версии [о мотивах Самсоненко] пронизывает политическая линия, а о том, позитивная эта новость для македонского спорта или негативная, никто не думает», — заключал портал Nova.

Если Самсоненко действительно намерен вернуться на родину, то готовить возможный плацдарм он начал заранее. Так, летом 2017-го предприниматель, только что приведший свой клуб к победе в Лиге чемпионов, стал генеральным менеджером сборной России по гандболу. Тогда же он подписал в Москве пятилетний спонсорский контракт с президентом футбольного ЦСКА Евгением Гинером: в новом сезоне название Betcity красуется на спине у армейцев сразу под игровым номером. Еще раньше, в мае, Самсоненко получил долю в 10% в капитале компании «Мобильная карта» — операторе ЦУПИСа, через который проходят легальные онлайн-операции российских букмекерских компаний (данные «СПАРК-Интерфакса»).

Самсоненко также запустил несколько инвестиционных проектов в Ростове, хотя в предыдущие годы предпочитал вкладывать деньги в Македонию. В 2016-м, после отставки Груевского, началось строительство десятиэтажного отеля Marriott Courtyard на месте бывшего санатория на левом берегу Дона, в нескольких сотнях метров от строящейся к чемпионату мира по футболу «Ростов-арены». На стройку будет потрачено 1 млрд руб. инвестиций, открыть гостиницу планируется к мундиалю, рассказал журналу РБК Андрей Роговик, руководитель ростовских структур, принадлежащих семье Самсоненко.

Кроме того, компания Самсоненко «СИС Госпиталь» намерена построить рядом с Marriott Courtyard частную клинику общей площадью 48 тыс. кв. м, которая должна стать одной из крупнейших в городе. Инвесторами готовы выступить македонский олигарх Камчев и турецкая медицинская сеть Acibadem Hospitals Group (вместе они уже построили в Скопье больницу этой сети), рассказывает Роговик. Предполагаемая стоимость объекта — 6–7 млрд руб., из которых на строительство пойдет примерно половина суммы, остальное — на покупку оборудования. Строительные работы начнутся уже после чемпионата мира — в 2019 году: до начала первенства завершить стройку не удастся, а встречать гостей мундиаля стройплощадкой местные власти не разрешают, говорит Роговик.

Возможное расставание с «Вардарами» освободит средства для других инвестиций в Россию. Впрочем, в окружении Самсоненко не верят, что он продаст клубы после стольких лет инвестиций. «Это все эмоции», — полагает македонский знакомый предпринимателя. Сам российский предприниматель еще больше запутал фанатов месяц спустя. 15 сентября в Скопье состоялся первый матч группового этапа Лиги Европы по футболу между петербургским «Зенитом» и «Вардаром». В заочном противостоянии двух спонсоров — «Газпрома» и Betcity — уверенно победил газовый гигант: российская команда разгромила македонскую со счетом 5:0. На следующий день Сергей Самсоненко собрал журналистов для представления нового директора «Вардара» и неожиданно заявил, что на самом деле не хочет расставаться со своими клубами, а на эмоциональную реакцию его подтолкнула критика в местной прессе.

Весь предпринимательский путь бизнесмена почти всегда случайным образом связан с судьбами влиятельных партнеров и внешними событиями. Поэтому нельзя исключать, что к окончанию спортивного сезона в балканской стране, где еще в апреле 2017 года протестующие брали штурмом парламент, может в очередной раз измениться политический фон, а вслед за ним и жизнь «царя Македонии».