По пути с Шойгу: как строители БАМа стали подрядчиками МЧС и Минобороны

Компания «Бамстройпуть» начинала со строительства БАМа. Но вот уже больше 20 лет ее основными заказчиками являются министерства, которые возглавляет Сергей Шойгу: сначала чрезвычайных ситуаций, теперь обороны

Фото: Владислав Шатило / РБК

20 января 2014 года на Фрунзенской набережной, 22, собралась толпа: министр обороны Сергей Шойгу перед камерами закладывал символический первый камень нового Национального центра управления обороной России (НЦУО РФ). Рядом с ним стоял 32-летний владелец компании «Бамстройпуть» Антон Абдурахманов: он пожал министру руку и обещал закончить еще не начатую стройку в самые короткие сроки. В следующие месяцы во дворе сталинского комплекса, который раньше занимало главное командование Сухопутных войск, снесли все постройки, а к зданию пристроили новые башни. Президент Владимир Путин подписал указ о создании НЦУО в декабре 2013 года.

Строителям предстояло возвести новые 14-этажные корпуса, реконструировать существующие постройки, оснастить комплекс тремя вертолетными площадками, построить причал для судов на воздушной подушке. Проект требовалось закончить как можно скорее, лучше всего в 2014 году. Уложились в срок: стройка заняла 333 дня при нормативном сроке 1460 дней, и уже 1 декабря 2014 года в НЦУО прошло первое дежурство.

В 2014 году источник в оборонно-промышленном комплексе заявлял «Интерфаксу», что общая стоимость создания НЦУО составит примерно 40 млрд руб. Значительную часть этих денег получили построившие три здания комплекса «Бамстройпуть» и трест «Мосэлектротягстрой»: Антон Абдурахманов был основным акционером первой, а вторую возглавлял в качестве гендиректора. В портфеле обеих компаний есть много других строек для Минобороны, а также для Министерства чрезвычайных ситуаций, которое нынешний министр обороны Сергей Шойгу возглавлял почти 20 лет.

Прощание с БАМом

Управление строительством «Бамстройпуть» было создано в Амурской области в 1971 году, чтобы достраивать Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) от города Тайшета в Иркутской области до Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае. Следующие 20 лет в истории «Бамстройпути» связаны с этой дорогой. В 1992 году управление было преобразовано в АО и занялось разного рода строительством. Согласно отчетам компании «до 2001 года общество дислоцировалось в Амурской и Читинской областях, в районах Крайнего Севера». Резкий поворот случился в 2002 году.

Ему помог случиться Ефим Басин, долгое время руководивший главным управлением по строительству БАМа «ГлавБАМстрой», рассказывал в интервью читинской газете «Земля» один из старожилов «Бамстройпути» Валерий Лыков. Басин, который в 1992 году возглавил Госкомитет по вопросам архитектуры и строительства, а потом занимал посты министра строительства России и начальника управления развития строительной отрасли правительства Москвы, помог «Бамстройпути» получить в столице портфель заказов и несколько десятков квартир в строящемся доме. Как выразился Лыков, тогдашний руководитель «Бамстройпути» Виктор Абдурахманов счел это «предложением, от которого невозможно отказаться», и перевез компанию в Москву.

Вся новейшая история «Бамстройпути» связана с фамилией Абдурахманов. Виктор Юсупович, в 1988 году возглавивший управление строительства, был владельцем и руководителем компании вплоть до своей смерти в 2013-м. Затем компанию возглавил его сын Антон, который сейчас является основным акционером «Бамстройпути»: по данным «СПАРК-Интерфакса», ему принадлежит 84,2% акций.

Переехав в Москву, «Бамстройпуть» занялся проектированием и строительством, выполняя функции застройщика и генподрядчика. «С 1995 года основным заказчиком «Бамстройпути» является Министерство по чрезвычайным ситуациям России, которое привлекло компанию к работам по ликвидации последствий стихийных бедствий в нескольких регионах», — говорится на сайте компании. Так, в 2001-м она построила жилой поселок для пострадавших от разрушительного наводнения в Ленске: за три с половиной месяца «Бамстройпуть» возвел больше 200 двухэтажных домов.

До середины 2010-х стройки для МЧС оставались главными для компании проектами: в частности, «Бамстройпуть» построил для министерства здание Национального центра управления в кризисных ситуациях, здание главного управления по Московской области, несколько учебных заведений, медицинских центров и спортивных комплексов.

Резкий разворот

В 2012 году Сергей Шойгу ушел из МЧС, сначала на должность губернатора Московской области, а затем — министра обороны России. Вскоре после этого начал меняться и портфель госзаказов «Бамстройпути». Если в 2013 году бóльшая часть госконтрактов компании — это стройки и поставки мебели и оборудования для МЧС, то уже в 2014 году среди них появляются контракты для ГУОВ (Главное управление обустройства войск).

Фото: Михаил Климентьев / МИА Россия Сегодня

В 2015 году МЧС расторгло последние контракты с «Бамстройпутем» на два строившихся здания в Москве — Академии государственной противопожарной службы МЧС и 201-квартирного жилого дома для сотрудников ведомства. Причиной стали «угроза нарушения целостности несущих конструкций, угроза жизни и здоровью людей и существенные нарушения в части неисполнения обязательств», говорилось в приказе о расторжении, опубликованном на сайте МЧС.

Но сотрудничество с Минобороны, похоже, позволяет восполнить выбывшие заказы МЧС. Кроме строительства комплекса на Фрунзенской набережной с 2014 года «Бамстройпуть» выполнил еще несколько проектов: реконструировал Военную академию Генштаба ВС РФ, построил клинику в Москве, несколько военных городков в Севастополе и других городах. В 2015 году Антон Абдурахманов стал лауреатом Государственной премии имени маршала Советского Союза Г.К.Жукова в области военной науки за участие в разработке концепции создания многоуровневой системы постоянно действующих центров (пунктов) управления обороной РФ.

В последние два года «Бамстройпуть» застраивает военно-патриотический парк «Патриот»: компания возвела в Кубинке конгресс-центр парка, строит стрелковый клуб и магазин для концерна «Калашников», выставочный павильон «Алмаз — Антея» и демоцентры для Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Союзники

До последнего времени во многих проектах «Бамстройпуть» работал бок о бок с другой строительной компанией — АО «Трест «Мосэлектротягстрой». Так, вместе они строили и Национальный центр управления кризисными ситуациями МЧС РФ (начал работать летом 2009 года), и сданный в конце 2014 года Национальный центр управления обороной.

Эти проекты похожи: оба называются интеллектуальными и многоуровневыми комплексами нового поколения. Построившие их компании похожи меньше, хотя между ними есть прямая и давняя связь.

Трест «Мосэлектротягстрой» был создан в 1949 году для электрификации Московского железнодорожного узла, в 1970-х годах несколько его сотрудников стали руководителями «Бамстройпути», а в 1990-х многие стали возвращаться в родную компанию. В то время трест переживал не лучшие времена, и спас его Виктор Абдурахманов. В 2002 году он стал управляющим трестом, в 2005-м — его генеральным директором. Сам Абдурахманов при этом продолжал возглавлять «Бамстройпуть», а трест «Мосэлектротягстрой» оставался госкомпанией — сначала ФГУПом, а с 2005 по 2011 год акционерным обществом, единственным владельцем которого было Росимущество.

После приватизации основным владельцем треста стал глава совета директоров компании «Технология-Инвест» Сергей Грицай. В 2014 году «Мосэлектротягстрой» занял второе место в ежегодном рейтинге Forbes «Короли госзаказа», получив по итогам 2013-го 30 контрактов «Спецстрой Инжиниринг» на строительство объектов Минобороны на общую сумму более 69 млрд руб.

Виктор Абдурахманов возглавлял «Мосэлектротягстрой» до своей смерти в 2013 году, сейчас компания официально называется «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю.Абдурахманова». Его сын Антон был гендиректором треста с 2013 по 2016 год.

Журналу РБК не удалось получить ответы Антона Абдурахманова и руководства «Мосэлектротягстроя», почему гендиректор покинул свой пост, и как будет развиваться сотрудничество компаний. «Бамстройпуть» на вопросы редакции также не ответил, однако подтвердил, что выполнял строительные работы на разных объектах Минобороны, а сейчас застраивает парк «Патриот».

Одновременно у треста резко упал объем госзаказов: в 2016 году компания выиграла тендеры всего на 91 млн руб., тогда как в 2015-м сумма составила 15 млрд руб. (чистая выручка треста при этом выросла с 7,4 млрд руб. в 2015 году до 7,7 млрд руб. в 2016-м). А в марте 2017-го у «Мосэлектротягстроя» сменился акционер: с тех пор основным владельцем компании «Промстройинвест», которой принадлежит 100% акций треста, является предприниматель из Кисловодска Таймураз Кибизов. Он также владеет поставщиком фармацевтических товаров «Витаминфарм» из Железногорска и кисловодской компанией «Русский мир», чьим основным видом деятельности в «СПАРК-Интерфаксе» указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.