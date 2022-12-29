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Итоги 2022 года ,  
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Короткие штанишки, кольт и дно: угадайте авторов цитат из 2022-го. Тест

События и новую реальность этого года комментировали многие. Проверьте, хорошо ли вы помните, кто называл доллар наркотиком и кто сравнивал санкции с кольтом
Кто это сказал: Маск или Лукашенко?
Угадайте, кому принадлежат фразы, сказанные в 2022 году
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1 / 12
«Мы выросли из коротких штанишек»
детский омбудсмен Мария Львова-Белова
Нет, речь идет не о детях, а о целом государстве. Это в середине февраля сказал ныне покойный глава белорусского МИДа Владимир Макей, отметив, что власти страны не позволят относиться к ней «без уважения».
глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Да, ныне покойный глава белорусского МИДа сказал это в середине февраля, отметив, что власти страны не позволят относиться к ней «без уважения».
президент Франции Эмманюэль Макрон
Нет, это в середине февраля сказал ныне покойный глава белорусского МИДа Владимир Макей, отметив, что власти страны не позволят относиться к ней «без уважения».
глава Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров
Новое движение появилось в декабре. А вот фразу про «короткие штанишки» сказал в феврале ныне покойный глава белорусского МИДа Владимир Макей, отметив, что власти страны не позволят относиться к ней «без уважения».
2 / 12
«Санкции показали, что никаких правил не существует. У кого кольт — тот и сильный. Вот единственное правило»
глава Чечни Рамзан Кадыров
Нет, это сказал Андрей Белоусов, отметив, что самый сильный удар от санкций — «кризис доверия» в мире.
первый вице-премьер России Андрей Белоусов
Да, он сказал это летом на ПМЭФ, отметив, что самый сильный удар от санкций — «кризис доверия» в мире.
бизнесмен Михаил Фридман
Нет, это сказал Андрей Белоусов, отметив, что самый сильный удар от санкций — «кризис доверия» в мире.
бывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Нет, это сказал Андрей Белоусов, отметив, что самый сильный удар от санкций — «кризис доверия» в мире.
3 / 12
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны»
публицист Евгений Понасенков*
Нет, так высказалась Алла Пугачева в сентябре после признания иноагентом ее мужа Максима Галкина. Давыдов, Понасенков и Моргенштерн *пополнили списки иноагентов в разные месяцы этого года.
певица Алла Пугачева*
Да, народная артистка СССР выступила с таким заявлением в сентябре после *признания иноагентом ее мужа Максима Галкина. Давыдов, Понасенков и Моргенштерн *пополнили списки иноагентов в разные месяцы этого года.
Дмитрий Давыдов*
Нет, так высказалась Алла Пугачева в сентябре после признания иноагентом ее мужа Максима Галкина. Давыдов, Понасенков и Моргенштерн *пополнили списки иноагентов в разные месяцы этого года.
рэпер Алишер Моргенштерн*
Нет, так высказалась Алла Пугачева в сентябре после признания иноагентом ее мужа Максима Галкина. Давыдов, Понасенков и Моргенштерн *пополнили списки иноагентов в разные месяцы этого года.
4 / 12
«Посещение Европы — это привилегия, а не право человека»
сенатор Андрей Клишас
Нет, это сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, призывая прекратить выдачу туристических виз россиянам. Сам Таллин так и поступил, подобные меры приняли и другие страны — подробнее можно почитать здесь.
премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Да, она это сказала, призывая прекратить выдачу туристических виз россиянам. Сам Таллин так и поступил, подобные меры приняли и другие страны — подробнее можно почитать здесь.
бизнесмен Олег Тиньков
Нет, это сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, призывая прекратить выдачу туристических виз россиянам. Сам Таллин так и поступил, подобные меры приняли и другие страны — подробнее можно почитать здесь.
экс-глава Ростуризма Зарина Догузова
Нет, это сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, призывая прекратить выдачу туристических виз россиянам. А вот Догузова с ней была не согласна.
5 / 12
«Бросаться к восточным партнерам на шею — ни к чему хорошему не приведет. Любовь должна быть обоюдной»
бизнесмен, глава правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг
Да, так он оценил перспективы «разворота на Восток». Он отметил: этот рынок был интересен России «испокон веков, его надо осваивать, хотя, конечно, это риск».
основатель Alibaba Джек Ма
Нет, об этом говорил Аркадий Ротенберг, оценивая перспективы и риски «разворота на Восток» для России.
глава «Газпрома» Алексей Миллер
Нет, об этом говорил Аркадий Ротенберг, оценивая перспективы и риски «разворота на Восток» для России.
вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
Нет, об этом говорил Аркадий Ротенберг, оценивая перспективы и риски «разворота на Восток» для России.
6 / 12
«Доллар — это не оружие, это наркотик, на который подсадили весь мир»
помощник президента России Максим Орешкин
Да, такое мнение он выразил на ПМЭФ. По словам Орешкина, весь мир подсадили на этот наркотик с точки зрения расчетов и обслуживания банковской системы.
политик, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко
Нет, так высказался Максим Орешкин. По его словам, весь мир подсадили на этот наркотик с точки зрения расчетов и обслуживания банковской системы.
глава КНР Си Цзиньпин
Нет, так высказался Максим Орешкин. По его словам, весь мир подсадили на этот наркотик с точки зрения расчетов и обслуживания банковской системы.
бизнесмен Илон Маск
Нет, так высказался Максим Орешкин. По его словам, весь мир подсадили на этот наркотик с точки зрения расчетов и обслуживания банковской системы.
7 / 12
«Ушел и ушел». Кто и по какому поводу так лаконично высказался?
глава МИД России Сергей Лавров — об отставке британского премьер-министра Бориса Джонсона
Именно. Джонсон объявил об отставке 7 июля на фоне кадрового скандала в правительстве. Лавров, комментируя это, отметил «агрессивную политику» в отношении России.
королева Елизавета Вторая — об отказе принца Гарри от монарших привилегий
Принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от привилегий в январе 2020 года. Королева впоследствии высказывалась о семейном скандале сдержанно. А короткий слог использовал Сергей Лавров, но тоже про британца — Джонсона.
сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож — о переходе «Дзена» в собственность VK
«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и «Новостей» в сентябре. А вот цитата принадлежит Сергею Лаврову — этими словами он проводил Бориса Джонсона летом.
Леонид Федун — о своем уходе из «Спартака»
ЛУКОЙЛ в августе сообщил о покупке 100% акций «Спартака», которым владел Федун, но такую фразу бизнесмен по этому поводу не произносил — за него это сделал Валерий Карпин. Так что правильный ответ — Лавров о Джонсоне.
8 / 12
«С санкциями жить можно, вот чего нельзя делать — это позволять неуважительно к себе относиться»
бизнесмен Владимир Потанин
Да, Потанин сказал это в интервью РБК в июле. До лета он был одним из немногих крупных бизнесменов, против которых не вводились западные санкции. В июне в черные списки его внесла Великобритания, в декабре — США.
президент Ирана Ибрагим Раиси
Иран живет под санкциями давно, и до 2022 года был рекордсменом по числу санкционных «мишеней». Но цитата принадлежит российскому бизнесмену Владимиру Потанину, который попал в черные списки Британии и США.
бизнесмен Алишер Усманов
Против Усманова ввели санкции ЕС, США, Великобритания, Канада и Япония. Но цитата принадлежит другому бизнесмену — Владимиру Потанину.
экс-глава Счетной палаты, советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин
Нет, это сказал Потанин, попавший под санкции. Кудрин, как глава Счетной палаты, тоже комментировал санкционную тематику и сказал, что ситуация в экономике «складывается лучше, чем изначально предполагалось».
9 / 12
«Я так не люблю искать дно»
экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев
Улюкаев на посту министра неоднократно давал прогнозы по развитию и спаду экономики, но, по его собственному утверждению, слово «дно» ни разу не использовал. Цитата принадлежит Эльвире Набиуллиной.
путешественник Федор Конюхов
Путешественник где только ни побывал и даже собирался погрузиться на дно Марианской впадины. Но нежелание искать дно выразила Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать дальнейшего спада экономики.
глава ЦБ Эльвира Набиуллина
Да, так она ответила на вопрос, прошла ли российская экономика дно или стоит ожидать дальнейшего спада.
океанолог, полярник Артур Чилингаров
В 2007 году российские ученые под руководством Чилингарова впервые погрузились на дно Северного Ледовитого океана. Но в этой цитате имеется в виду дно фигуральное — и его не захотела искать Эльвира Набиуллина.
10 / 12
«Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой»
президент Белоруссии Александр Лукашенко
Нет, это сказал глава российского Минфина Антон Силуанов. А Лукашенко в этом году среди прочего интересовался технологиями и представил первый белорусский компьютер.
глава Сбербанка Герман Греф
Нет, это сказал глава Минфина Антон Силуанов.
министр финансов России Антон Силуанов
Да, а еще он назвал финансовый суверенитет третьим союзником России после армии и флота.
глава КНДР Ким Чен Ын
Нет, это сказал глава Минфина Антон Силуанов. Северокорейский лидер тоже говорил о суверенитете, но ему для его защиты нужна «самая мощная стратегическая сила, невиданная в столетии».
11 / 12
«Власть народу — за $8 в месяц»
экс-президент США Дональд Трамп
Трамп часто в выступлениях подчеркивает роль народа в истории США, но ни о какой плате речи не идет. Цитата принадлежит Илону Маску — новому владельцу Twitter, который предложил ввести плату за верификацию аккаунта.
бизнесмен Илон Маск
Да, речь о синей галке для верифицированных аккаунтов в Twitter. Маск купил компанию в этом году и почти сразу анонсировал введение платы за подтверждение учетной записи. Изначальный подход соцсети он назвал «системой лордов и крестьян».
финансист Джордж Сорос
Он здесь ни при чем. Речь об Илоне Маске и предложенной им реформе верификации аккаунтов в Twitter.
лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Нет, это Илон Маск — о платной верификации аккаунтов в Twitter. А Зюганов о долларах отзывался негативно: еще в 2016 году он предлагал привязать рубль к золоту, а не к американской валюте.
12 / 12
«Жизнь стала более яркой, красочной и интересной. Похоже, в ближайшие годы она будет еще более интересной»
бизнесмен Олег Дерипаска
Нет, это глава Сбербанка Герман Греф — так он описал последствия кризиса, который, по его мнению, выявил как сильные стороны, так и недостатки людей и организаций.
президент России Владимир Путин
Нет, это глава Сбербанка Герман Греф — так он описал последствия кризиса, который, по его мнению, выявил как сильные стороны, так и недостатки людей и организаций.
глава Сбербанка Герман Греф
Да, так он описал последствия кризиса, который, по его мнению, выявил как сильные стороны, так и недостатки людей и организаций.
основатель Amazon Безос
Нет, это глава Сбербанка Герман Греф — так он описал последствия кризиса, который, по его мнению, выявил как сильные стороны, так и недостатки людей и организаций.
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