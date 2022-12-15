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США ввели санкции против Потанина. Как они могут повлиять на его бизнес

Минфин США ввел санкции против бизнесмена Владимира Потанина, принадлежащего ему холдинга «Интеррос» и Росбанка. Но ограничения не коснулись «Норильского никеля», который возглавляет Потанин с 2012 года
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Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Минфин США ввел санкции против главы «Интерроса» Владимира Потанина, его детей Ивана и Анастасии, жены Екатерины и яхты Nirvana. В список SDN, предполагающий блокировку долларовых активов и операций, также попал сам «Интеррос» и Росбанк, который бизнесмен приобрел весной у ушедшей из России французской группы Societe Generale (сейчас основной акционер банка — благотворительный фонд Владимира Потанина с долей 47,5%, еще 45% — у «Интерроса»). Ведомство выдало лицензию на завершение операций с Росбанком до 15 марта 2023 года.

В новом пакете американских санкций также фигурирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, замминистра финансов Алексей Сазанов и нескольких российских губернаторов.

Возглавляемый Потаниным с 2012 года «Норильский никель» не попал под ограничения. Санкции не были введены в отношении этой компании, поскольку, по имеющейся у властей США информации, «Норникель» не контролируется бизнесменом или другими подсанкционными лицами, специально поясняется в материалах Минфина США. По последним данным, «Интерросу» принадлежит 36,14% этой компании.

Представитель «Норникеля» отказался от комментариев, РБК направил запрос представителям «Интерроса», Белоусова и Минфина.

Как санкции уже затрагивали Потанина и его активы

Весной этого года Потанин был одним из немногих крупных российских бизнесменов, в отношении которых не вводились западные санкции. В конце июня 2022 года бизнесмен попал под санкции Великобритании как контролирующий собственник Росбанка: после покупки у Societe Generale «Интеррос» только осенью снизил долю в банке ниже 50%. Британские власти аргументировали свое решение тем, что Росбанк ведет бизнес в финансовом секторе России, представляющем стратегическую важность для российского правительства, а сам бизнесмен «продолжает накапливать состояние, поддерживая режим [президента России Владимира] Путина». Несмотря на то что сам Росбанк под британские санкции не попал, с кредитной организацией перестали работать все британские банки, отказав в проведении операций в фунтах, рассказала в интервью РБК глава банка Наталья Воеводина.

Летом Потанин заявлял, что британские ограничения не влияют на деятельность «Норникеля»: «Санкции, которые введены, касаются персонально меня, и, согласно анализу, который у нас на сегодняшний день в компании «Норильский никель» существует, они не затрагивают компанию».

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«Норильский никель» — мировой лидер по производству палладия и высокосортного никеля. Потанин говорил РБК еще в марте, что компания разрабатывает «план Б» по переориентации поставок с традиционных рынков сбыта (Европы и США) на азиатские, но серьезно его не рассматривает. «Ажиотация, которая вокруг товаров российского происхождения происходит, она, конечно, заставляет нас о «плане Б» думать. Но наша первичная задача — это укрепиться на тех рынках, на которых мы находимся, а не уйти с них», — объяснял он.

Выручка компании от продаж металлов в первом полугодии 2022 года осталась на уровне аналогичного периода прошлого года — $8,58 млрд. За это время доля Европы в продажах выросла с 49 до 51%, а США и Южной Америки немного сократилась — с 19 до 17%, говорится в материалах компании. Доля азиатских рынков также немного снизилась (с 28 до 27%), а России выросла с 4 до 5%.

«Вероятно, до последнего времени у лоббистов в США хватало аргументов, чтобы уберечь Владимира Потанина и «Норникель» от американских санкций, потому что никель может использоваться в оборонной отрасли. Но в итоге нашлись люди в конгрессе или сенате, которые смогли переломить ситуацию и добиться санкций именно против бизнесмена, а не самой компании, которая осталась нетронутой», — отмечает кандидат юридических наук Александр Захаров. Он предполагает, что тут мог сыграть роль предыдущий «неудачный опыт» по введению санкций в других отраслях, имея в виду одного из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal. Американский Минфин ввел санкции против UC Rusal и его основателя Олега Дерипаски в апреле 2018 года. Ограничения в отношении компании были сняты, после того как в январе 2019 года Дерипаска снизил долю ниже 50%.

Придется ли Потанину уйти в отставку с поста главы «Норникеля»

UC Rusal, которая является вторым по величине акционером «Норникеля» после «Интерроса» (ей принадлежит 26,39%), считает, что «абсолютным приоритетом» текущего менеджмента компании должно быть «снижение санкционных рисков», передала РБК через представителя вице-президент Rusal по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления Елена Безденежных (входит в совет директоров «Норникеля»). «UC Rusal как ключевой акционер заинтересован в сохранении устойчивости «Норникеля». <...> Мы продолжим работу в этом направлении в интересах «Норникеля», акционеров и всех сотрудников компании», — добавила она, не уточнив деталей.

Производитель алюминия как минимум с конца октября добивается отставки Потанина. Тогда он подал иск в Высокий суд Лондона против бизнесмена, заявив, что под его управлением компания «утратила ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы». UC Rusal считает, что Потанин, будучи управляющим партнером «Норникеля» в течение десяти лет, не исполнял своих обязанностей, нанес убытки акционерам и должен их возместить. В рамках этого иска представители UC Rusal настаивали на его отставке и назначении новым главой «Норникеля» «независимого руководителя, обладающего необходимыми профессиональными компетенциями». Тогда в «Норникеле» и «Интерросе» не комментировали эти претензии.

«Потанин не контролирует «Норникель», поэтому его отставка с поста президента компании не кажется очевидной», — замечает Захаров. По его словам, миллиардер может ограничиться перераспределением полномочий внутри менеджмента.

Из-за западных санкций уже многие российские бизнесмены были вынуждены уйти в отставку. Например, крупнейший совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в апреле 2022 года ушел с поста президента компании, который он занимал с момента ее основания в 1992 году. Это произошло, после того как Великобритания внесла его в санкционный список в рамках очередных ограничений против России в ответ на продолжающуюся военную спецоперацию на Украине. По причине санкций, но со стороны Евросоюза Андрей Мельниченко покинул советы директоров Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и «Еврохима» и уступил контроль в обеих компаниях.

Как санкции повлияют на финансовые активы бизнесмена

Потанин владеет акциями Росбанка, Тинькофф Банка, платформой для выпуска цифровых финансовых активов «Атомайз», а также страховым бизнесом. Внесение Росбанка в SDN-список США означает блокировку всех активов и счетов в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы. Его клиенты не смогут проводить долларовые денежные переводы. Но представитель Росбанка сказал РБК, что эти ограничения не окажут существенного влияния на работу банка. «Банк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов», — сказал он.

Еще до введения санкций Росбанк проводил стресс-тесты, в том числе на случай введения санкций, рассказывала РБК Воеводина. «Для нас это действительно работа, которую мы проводили с июня планомерно и постоянно. Встречаясь, мы говорили о страшном. И нам уже не так в общем-то и страшно, потому что мы уже об этом сказали и даже уже что-то сделали. Радостного, конечно, мало, и такие ожидания, конечно, отбирают энергию», — отмечала она.

По словам Воеводиной, Росбанк из-за ухода из России иностранных банков приобрел большой портфель международных клиентов, которые переходили к нему от них. «С рынка уходят другие банки, которые были нашими конкурентами в этом сегменте. И международные компании, которые все еще продолжают работать здесь, которые нуждаются в опорном банке, они приходят в Росбанк на обслуживание», — отмечала она.

В апреле 2022 года «Интеррос» также приобрел 35% в TCS Group (головная компания Тинькофф Банка). Но эта доля не является контрольной, поэтому на банк не распространяются американские санкции. По этой же причине ограничения не касаются и блокчейн-платформы «Атомайз», в которой «Интеррос Капиталу», по данным СПАРК, принадлежит 35%.

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Владимир Потанин санкции «Норильский никель» Росбанк
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