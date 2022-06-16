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ПМЭФ-2022 ,  
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«Переукрепленный» рубль и новые доктрины. Главное со второго дня ПМЭФа

В Санкт-Петербурге проходит ПМЭФ-2022. Судьба валютных вкладов, точность экономических прогнозов и другие темы, которые обсуждают участники, — в материале РБК

Главные заявления второго дня форума

Андрей Белоусов, первый вице-премьер

Белоусов назвал рубль слишком крепким, «тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок». Оптимальным он считает курс 70–80 руб. за доллар (по сравнению с 55–60 руб.).

Накануне о возможных проблемах экономики от укрепляющегося рубля заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Подробнее о том, как прошел первый день форума, читайте тут:

Главное на ПМЭФ-2022. День первый
Экономика
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Антон Силуанов, министр финансов

России нужна доктрина технологической безопасности по аналогии с продовольственной, считает министр. По его мнению, власти должны поддержать высокотехнологичные отрасли и обеспечить спрос продукции. При этом нужно «очень аккуратно проводить решения по перенастройке бюджета».

Силуанов также критически высказался о глобализации: «Мы поняли, что глобализация, в которой мы раньше жили, она совсем не такая, будем так говорить, комфортная (...). Здесь очень четко проявился [принцип] свой-чужой (...). Поэтому глобализация получилась очень политически ангажированной».

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

Конфискации валютных вкладов и запрета доллара в России не будет, заявила глава регулятора на соответствующие вопросы.

Говорить о полном снятии ограничений на наличную валюту в условиях санкций, тем не менее, невозможно, заявила она.

Что касается внешних условий для российской экономики в целом, они, вероятно, изменились навсегда, отметила Набиуллина. «Мы как страна на текущий момент теряем участие в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, импорт — с премией. И в этих условиях, конечно, на мой взгляд, нужно переосмыслить <…> выгоды от экспорта», — сказала она. Глава ЦБ считает нужным думать о переориентации значительно части производства на внутренний рынок.

Как Эльвира Набиуллина и Максим Орешкин поспорили об экономических прогнозах

Максим Орешкин, помощник президента:

«У меня иногда складывается ощущение, что у кого-то либо желание навредить стране — сказать, что все, катастрофа, закрываемся, уезжаем, — либо на самом деле просто такое вот неверие в собственную страну, неверие в собственные силы. И события, которые сейчас происходят, — как реагирует государство, как реагирует бизнес, как реагируют люди на происходящую в экономике ситуацию — говорит просто о том, что мы справились. Мы сильная страна, мы сильные люди, мы умеем решать задачи. Мы умеем достигать результата. Верить надо в себя просто».

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ:

«Искать виноватых в прогнозистах — это последнее дело, на мой взгляд. В условиях неопределенности, в которых мы оказались, считать, что они враги или неверующие, мне кажется, это просто абсолютно неправильно. <…> Ситуация быстро меняется, и нужно иметь возможность, умения быстро на нее реагировать — это, на мой взгляд, главное».

  • На полях ПМЭФа произошла еще одна дискуссия с участием Эльвиры Набиуллиной — на этот раз заочная — о перспективе продажи банка «Открытие» (принадлежит ЦБ). Глава Центробанка заявила, что регулятор рассматривает только один вариант сделки — в пользу госбанка ВТБ. Тем временем глава ФК «Открытие» Михаил Задорнов давал интервью телеканалу «Россия 24», где заявил, что переговоры ведутся в том числе с частными инвесторами. Позже на брифинге для журналистов он уточнил, что есть один претендент — ВТБ.

Александр Панкин, замглавы МИДа

Россия не собирается выходить из ВТО, а исключить ее оттуда процедурно нельзя, заявил замминистра. Мы не пойдем на эти шаги, потому что, как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали. Хлопать дверью не собираемся», — сказал он.

Алексей Лихачев, глава «Росатома»

Квантовая техника придет на смену привычным компьютерам, заявил в интервью телеканалу РБК Лихачев. Сейчас Россия отстает от лидеров в этой области на три с половиной — пять лет, а в 2019–2020 годах, когда Россия начала заниматься развитием таких технологий, этот разрыв составлял семь—десять лет, отметил глава «Росатома».

Глава «Росатома» — об импортозамещении, новых проектах и подходах
Бизнес

Рубен Варданян, бизнесмен

Глобализация усилила поляризацию общества вместо того, чтобы привести к гармонизации, считает бизнесмен. «Трансформации будут болезненными, и не останется ни одной сферы нашей жизни, которую бы они не затронули. Ситуация намного опаснее, чем падение какой-либо системы или военный, экономический, финансовый конфликты», — написал он в своей колонке для РБК. Какие сценарии преодоления кризиса рассматривает Варданян, читайте тут:

Рубен Варданян Новый мир: какими нам быть, чтобы в него попасть
Мнение
Рубен Варданян

Материал дополняется

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова
ПМЭФ рубль валютные вклады
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