Премьер Эстонии призвала лишить россиян «привилегии» посещать Европу
Власти стран Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы российским туристам, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала она в Twitter.
Каллас напомнила, что после начала военной операции на Украине Евросоюз закрыл авиасообщение с Россией. «Это значит, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя ложится на соседние с Россией страны — Финляндию, Эстонию, Латвию, которые являются единственными сухопутными точками въезда. Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас», — заявила премьер.
В Эстонии и ранее призывали запретить россиянам выдачу виз ЕС. Министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу предлагал включить эту меру в следующий пакет санкций против России. По его словам, Евросоюз должен «еще больше изолировать» Россию из-за продолжающейся военной операции на Украине.
Вновь вопрос о запрете выдачи виз россиянам Каллас подняла после заявления президента Украины Владимира Зеленского. Накануне он призвал западные страны закрыть границы для россиян на год и ввести полное эмбарго на покупку российских энергоносителей. Президент считает, что эти меры будут более сильными по сравнению с предыдущими санкциями и являются «единственным способом повлиять на [президента России Владимира] Путина».
Закрытием границ, заявил Зеленский, можно «призвать к ответственности все население» России. Ее граждане должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию», отметил он.
На слова Зеленского отреагировал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» — заявил он.
Еврокомиссия, в свою очередь, исключала полный запрет на выдачу виз россиянам. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — отметили в ней. Как пояснили в ЕК, санкции Брюсселя направлены в первую очередь против российский властей и элит, а не против рядовых граждан. В Кремле же пообещали ответить в случае «эмоциональных решений» по Шенгену.