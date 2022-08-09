Премьер Эстонии призвала лишить россиян «привилегии» посещать Европу

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 61,16 (-0,2) Инвестиции, 08 авг, 16:09
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 60,32 (-0,05) Инвестиции, 08 авг, 16:09
Пятикратная чемпионка России по марафону перешла в сборную Киргизии Спорт, 12:26
Кремль предупредил о продлении страданий Украины из-за завода Bayraktar Политика, 12:25
В России впервые с июня выявили более 60 смертей от COVID-19 за сутки Общество, 12:22
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 12:21
Какие 7 вещей надо обязательно знать при выходе на Wildberries Pro, 12:19
На выборах депутатов в Москве разыграют 100 машин Город, 12:14
Эксперт HSBC спрогнозировал рост цен на серебро к концу 2022 года Инвестиции, 12:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:04
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
АвтоВАЗ возобновил производство Lada c ЭРА-ГЛОНАСС Авто, 12:00
Контроль, анализ и система: какую CRM использовать для малого бизнеса РБК и Мегаплан, 11:58
В «Химках» подтвердили уход Юрана Спорт, 11:54
«Яндекс» закрыл сервисы по доставке продуктов в Европе Бизнес, 11:51
Премьер Эстонии призвала лишить россиян «привилегии» посещать Европу Политика, 11:45
Навка с презрением ответила на планы Литвы лишить Дробязко гражданства Спорт, 11:42
Война санкций ,  
0 

Премьер Эстонии призвала лишить россиян «привилегии» посещать Европу

Премьер Эстонии Каллас призвала лишить россиян «привилегии» посещать Европу
После событий на Украине ЕС прекратил авиасообщение с Россией. И пока россиянам выдают шенгенские визы, бремя несут страны, с которыми у России открыты сухопутные границы, — Финляндия, Эстония и Латвия, заявила Каллас
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Christoph Hardt / IMAGO / Global Look Press)

Власти стран Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы российским туристам, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала она в Twitter.

Каллас напомнила, что после начала военной операции на Украине Евросоюз закрыл авиасообщение с Россией. «Это значит, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя ложится на соседние с Россией страны — Финляндию, Эстонию, Латвию, которые являются единственными сухопутными точками въезда. Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас», — заявила премьер.

Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В Эстонии и ранее призывали запретить россиянам выдачу виз ЕС. Министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу предлагал включить эту меру в следующий пакет санкций против России. По его словам, Евросоюз должен «еще больше изолировать» Россию из-за продолжающейся военной операции на Украине.

Вновь вопрос о запрете выдачи виз россиянам Каллас подняла после заявления президента Украины Владимира Зеленского. Накануне он призвал западные страны закрыть границы для россиян на год и ввести полное эмбарго на покупку российских энергоносителей. Президент считает, что эти меры будут более сильными по сравнению с предыдущими санкциями и являются «единственным способом повлиять на [президента России Владимира] Путина».

Закрытием границ, заявил Зеленский, можно «призвать к ответственности все население» России. Ее граждане должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию», отметил он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра
Статьи
Pro
Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей
Статьи
Pro
Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым
Инструкции
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Фото: Waqas Sultan / Unsplash Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Feng Li / Getty Images Особый случай: что указывает на начало рецессии в Китае
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах
Статьи

Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян
Политика
Фото:LUDOVIC MARIN / POOL / EPA / ТАСС

На слова Зеленского отреагировал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» — заявил он.

Еврокомиссия, в свою очередь, исключала полный запрет на выдачу виз россиянам. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — отметили в ней. Как пояснили в ЕК, санкции Брюсселя направлены в первую очередь против российский властей и элит, а не против рядовых граждан. В Кремле же пообещали ответить в случае «эмоциональных решений» по Шенгену.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Эстония Европа Евросоюз шенгенская виза выдача виз санкции
Материалы по теме
Еврокомиссия исключила полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
Политика
Кремль пообещал ответить в случае «эмоциональных решений» по Шенгену
Политика
Финляндия пригрозила владельцам финских виз за поездки в Европу транзитом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter