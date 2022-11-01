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Илон Маск придумал новые варианты монетизации Twitter

Twitter TWTR $53,9 0% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Joe Skipper / Reuters)

Американский бизнесмен Илон Маск, ставший новым владельцем соцсети Twitter, опубликовал свои предложения по ее монетизации. Он предлагает ввести плату в $8 в месяц за получение «синей галочки» — раньше ее бесплатно получали верифицированные аккаунты.

Кроме того, за деньги могут стать доступны возможность размещать длинные видео и аудиозаписи, приоритет в отображении реплаев и сокращение показываемой рекламы.

Стоимость платной подписки будет зависеть от страны пользователя.

О планах внедрить в Twitter платную верификацию 30 октября со ссылкой на источники сообщало издание The Verge. Запуск новой функции, по данным издания, должен произойти до 7 ноября.

Сейчас у Twitter есть подписка Twitter Blue, которая стоит $4,99 и открывает доступ к некоторым премиум-функциям — например, возможность отменить публикацию твита в течение 30 секунд после его отправки.

Материал дополняется.

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