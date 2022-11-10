Кудрин спрогнозировал диапазон падения российского ВВП

Если первоначально прогнозировалось, что ВВП упадет на 7%, то сейчас прогноз значительно более благоприятный — 2,9–3,3%. Кудрин пояснил, что сложившаяся ситуация показывает, что гибкость российской экономики достаточно высока

Алексей Кудрин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) в России в 2022 году будет в диапазоне 2,9–3,3%. Такой прогноз сделал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью RT.

По его словам, ситуация «складывается лучше, чем изначально предполагалось». Первоначально из-за введения санкций против России прогнозировалось, что ВВП упадет более чем на 7%, отметил Кудрин. «Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9–3,3%», — подчеркнул он.

Кудрин пояснил, что такая ситуация показывает, что гибкость российской экономики достаточно высокая, а многие компании сумели переориентироваться на новые рынки сбыта или закупок, обходя санкции.

В то же время глава Счетной палаты предупредил, что часть этой нагрузки по снижению ВВП перейдет на следующий год. По прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году экономика может сократиться еще на 0,8%. Однако при введении ограничений на продажи российской нефти или потолка цен на энергоносители могут быть и «более сложные сценарии», добавил Кудрин.

России потребуется два или три года на восстановление и возвращение к докризисным значениям, если не случится новых сложных событий, заключил глава Счетной палаты.

Глава ВТБ Андрей Костин в начале сентября дал свою оценку сроков возврата экономики к уровню 2021 года. По его словам, уровня ВВП по состоянию на 2021 год Россия может достичь через четыре-пять лет.

«В марте прогнозы наши были по сокращению ВВП на 10%, сейчас все-таки мы считаем, где-то в районе 4% падение [ВВП] в этом году. Напомню, что в 2009 году мы упали, по-моему, что ли, на 8%, — отметил Костин.

Позднее свой прогноз озвучил глава Сбербанка Герман Греф. «На сегодняшний день наш прогноз по росту ВВП составляет примерно минус 4,5%», — сказал он.

В середине августа Минэкономразвития разработало проект прогноза социально-экономического развития России на 2022–2025 годы. В министерстве ожидают, что в текущем и в следующем году экономика России будет сокращаться на 4,2 и 2,7% соответственно. Ведомство изменило свой прогноз от мая, тогда оно ожидало спада на 7,8 и 0,7% соответственно.