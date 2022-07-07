Джонсон занимал пост премьера Британии с лета 2019 года. Он будет исполнять обязанности главы правительства до избрания нового лидера Консервативной партии

Борис Джонсон (Фото: Phil Noble / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии и главы британского правительства. Трансляцию его выступления на Даунинг-стрит вел телеканал Sky News.

Борис Джонсон сказал, что желание консервативной партии — чтобы у нее был новый лидер и, следовательно, новый премьер.

«Я продолжу исполнять обязанности, пока не будет нового лидера», — заявил он.

Джонсон заявил, что пытался убедить членов своего правительства, что смена премьера сейчас была бы «эксцентричной» и выразил сожаление, что его аргументы не сработали. Он также сообщил, что процесс выбора нового лидера Консервативной партии уже начинается, примерные сроки его избрания будут определены на следующей неделе.

«Я хочу, чтобы вы знали, как мне грустно отказываться от лучшей работы в мире, но придется», — отметил политик.

Джонсон также заявил, что гордится «достижениями своего правительства», в том числе завершением процесса Brexit (выход Британии из ЕС), борьбой с COVID-19 и внедрением вакцин от него. Он сказал, что «больно не довести дело до конца», но отметил, что в политике нет никого незаменимого.

В своей речи Джонсон также упомянул Украину. «Я знаю, что мы в Великобритании будем продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется», — сказал он.

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Джонсон занимал пост премьер Британии с июля 2019 года.

Глава МИД Британии Лиз Трасс, ранее поддержавшая Джонсона на фоне волны отставок членов правительства, заявила, что он принял правильное решение. «Нам нужно сохранять спокойствие и единство, продолжая работать пока не будет выбран новый лидер», — написала она в Twitter.

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